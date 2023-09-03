Выплаты, льготы и бесплатное оздоровление: какую помощь оказывают многодетным семьям

Семьи, имеющие троих или больше детей, считаются многодетными и могут получать от государства ряд льгот, социальных гарантий и выплат. Также этот статус предоставляется семьям, если один или двое супругов имеют детей от предыдущего брака, но они проживают с ними в новой семье.

Об этом сообщает Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.

При каких условиях предоставляют статус многодетной семьи

Многодетной семьей считаются супруги, состоящие в зарегистрированном браке, вместе проживающие и совместно воспитывающие троих и больше детей. Выплаты на младшего ребенка можно получать, даже когда старший достигнет 23-летнего возраста, если он учится на дневной форме в учреждениях профессионального и высшего образования.

Также статус многодетной семьи можно оформить, если один или оба супруга имеют детей от предыдущих отношений, но дети проживают вместе с ними в новой семье.

Этот статус предоставляется и в случае, когда один родитель самостоятельно воспитывает и проживает с тремя и больше детьми.

Как получить статус многодетной семьи

Семьям, которые отвечают этим критериям, нужно сделать соответствующее удостоверение. Документ выдают детям с 6 лет и родителю независимо от места жительства в течение 10 рабочих дней с даты обращения.

Данное удостоверение можно оформить в структурных подразделениях местных органов исполнительной власти или ЦНАП.

Сколько насчитывают пособия

Семьям выплачивают пособие в размере 2 684 грн. Оно признается на третьего и каждого последующего ребенка. Его выплачивают ежемесячно, пока ребенку не исполнится 6 лет. Оформить заявку на помощь можно в любое время, даже если ребенок уже не младенец.

Для этого родителю необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.

Выплату производит орган соцзащиты по месту зарегистрированного или фактического проживания заявителя.

Когда могут лишить выплат

Родителей лишают выплат, если они отказались от воспитания ребенка или их лишили родительских прав.

Также помощь прекращается при нецелевом использовании средств и отсутствии надлежащих условий для содержания ребенка. Помощь не выплачивают и в случае, если родители устроили ребенка на полное государственное содержание.

Какие льготы предоставляет государство

Семьям, имеющим статус многодетных, предоставляют ряд льгот от государства:

50% скидку на стоимость топлива, если дома не нет центрального отопления

50% скидку на пользование стационарным телефоном

50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг

Какие предусмотрены социальные гарантии

Дети из многодетных семей также имеют право на следующие льготы: