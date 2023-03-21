Випив чарку і ледве не помер: у Львові врятували чоловіка з рідкісною патологією

У Львові після застілля 49-річному чоловікові стало раптово погано. Чоловік блював сім годин та скаржився на болі в лівому підребер’ї.
Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
Чоловіка терміново госпіталізували до лікарні. Медики відділення невідкладної допомоги зробили пацієнту УЗД внутрішніх органів та рентген грудної клітки. Однак, причину болі не знайшли.
"У той час йому стає ще гірше. І досвідчені лікарі розуміють: скоріше за все у чоловіка розірвався стравохід. Медичною мовою це називається - синдром Бурхаве", - йдеться у повідомленні.
Через деякий час цей діагноз підтвердився під час огляду слизової оболонки стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки з допомогою ендоскопа.
"Банкетний стравохід" - так часто називають патологію - це розрив стравоходу, який зазвичай виникає внаслідок надмірної блювоти після застілля або вживання алкоголю. У лікарській практиці такі пацієнти трапляються рідко.
Медики кажуть, що до 50% пацієнтів з патологію вдається врятувати протягом шести годин після виникнення раптового болю - основного симптому розриву.
"Далі - шанси на життя в таких хворих зменшуються. Адже їжа потрапляє у середостіння грудної клітини та починається гнійний процес", - кажуть лікарі.
На щастя, львів'янина вчасно доправили до лікарні та після обстеження його негайно прооперували. Дві години хірургам знадобилося, аби відновити стравохід.
Далі у реанімації медики 26 днів виходжували пацієнта, щоб стабілізувати всі системи і функції його організму. На 27-ий день його перевили до палати відділення хірургії.
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