Выпил рюмку и чуть не умер: во Львове спасли мужчину с редкой патологией

Во Львове после застолья 49-летнему мужчине внезапно стало плохо. Человек рвал семь часов и жаловался на боли в левом подреберье.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Мужчину срочно госпитализировали в больницу. Медики отделения неотложной помощи сделали пациенту УЗИ внутренних органов и рентген грудной клетки. Однако причину боли не нашли.
"В то время ему становится еще хуже. И опытные врачи понимают: скорее всего у мужчины разорвался пищевод. На медицинском языке это называется - синдром Бурхаве", - говорится в сообщении.
Через некоторое время этот диагноз подтвердился при осмотре слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа.
"Банкетный пищевод" - так часто называют патологию - это разрыв пищевода, обычно возникающий вследствие чрезмерной рвоты после застолья или употребления алкоголя. В лекарственной практике такие пациенты встречаются редко.
Медики говорят, что до 50% пациентов с патологией удается спасти в течение шести часов после возникновения внезапной боли - основного симптома разрыва.
"Дальше - шансы на жизнь у таких больных уменьшаются. Ведь еда попадает в средостение грудной клетки и начинается гнойный процесс", - говорят врачи.
К счастью, львовянина вовремя доставили в больницу и после обследования его немедленно прооперировали. Два часа хирургам понадобилось, чтобы восстановить пищевод.
Далее в реанимации медики 26 дней выхаживали пациента, чтобы стабилизировать все системы и функции его организма. На 27-й день его перевели в палату отделения хирургии.
Во Львове спасли пациента с разрывом пищевода (facebook.com/1tmolviv)
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