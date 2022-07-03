ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое

Новина українською →
Львов, Воскресенье 03 июля 2022 21:33
Врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое Фото: львовские врачи прооперировали мальчика, раненого российским снарядом (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове врачи успешно прооперировали 13-летнего мальчика с тяжелым ранением - подростку во время вражеского обстрела родного Лисичанска обломок от российского снаряда попал в шею, прошел через правое легкое и остановился над диафрагмой.

Об этом передали на Facebook-странице фонда "UNICEF Украина".

Из-за очень опасной раны юного пациента пришлось ввести в искусственную кому.

Святослава после происшествия сначала эвакуировали из Лисичанска в Бахмут в больницу, а затем перевезли в реанимационном вагоне уже во Львов, где медики смогли провести сложную операцию.

Врачи Больницы Св. Николая, несмотря на риски, удалили застрявший в теле ребенка обломок размером 4 сантиметра, и сохранили Святославу легкое.

Врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое

Святослав из Лисичанска поправляется после успешной операции во Львове (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Вот как вспоминает о своем ранении сам подросток: "Я не упал, но почувствовал, как будто мне руку оторвало. Через минуту я почувствовал боль. Я думал, что без сознания упаду и погибну".

Теперь уже Святослав может выходить на улицу, и ждет разрешения врачей гонять на велосипеде. Но садиться за руль ровера мальчику пока еще рано - требуется восстановление в его руке, которая подверглась контузии при взрыве.

Врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое

У мальчика рука еще требует реабилитации (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Парень не унывает, и строит более амбициозные планы - хочет восстановить поврежденный дом в Лисичанске и завершить ремонт в своей комнате.

Будем надеяться, что все это подросток сможет реализовать вскоре, как заживет рука и сам он полностью поправиться, а защитники Украины к этому времени снова вынудят главу Кремля рассказывать о "жесте доброй воли", комментируя побег российских захватчиков из Луганской области.

Врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое

13-летний Святослав из Лисичанска был прооперирован во Львове после ранения в родном городе (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Ранее мы рассказывали, что львовские врачи прооперировали пациента из Славянска, у которого нога сгибалась в разные стороны.

А также писали, что в Ровно врачи подняли на ноги жительницу Мариуполя с переломом хребта. Женщина была вынуждена прыгать из окна горящего дома с полуторагодовалым ребенком под обстрелами, и сильно травмировалась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Лисичанск хирурги
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь