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Во Львове хирурги спасли жизнь ребенку: провели сверхсложную операцию на мозге

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Львов, Понедельник 10 января 2022 15:39
Во Львове хирурги спасли жизнь ребенку: провели сверхсложную операцию на мозге Врачи во Львове провели сверхсложную операцию на мозге ребенку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове медики спасли 9-летнюю девочку и сделали ей сверхсложную операцию на мозге. Для этого им пришлось кость из черепа хранить в животе.

Детали рассказали на странице Детской больницы Первого территориального медицинского объединения в Facebook.

9-летняя Аня заболела обычной простудой, и родители лечили ее дома. Но насморк перешел в воспаление слизистой оболочки приносовых пазух.

Месяц девочка лечилась амбулаторно, но состояние так и не улучшилось и в больницу ее доставили уже в тяжелом состоянии. У ребенка была высокая температура, головная боль, а рука и нога частично начали отказывать.

Обследование показало, что в организме девочки скопился гной и он уже добрался до мозга. У нее диагностировали субдуральную эмпиему над левым полушарием головного мозга.

Врачи вычистили гной из пазух, но улучшение пришло ненадолго. У Ани начались судороги, и она попала в реанимацию.

В больнице собрали консилиум и было решено немедленно провести операцию.

"Поскольку провести вмешательство через маленькое отверстие состояние Ани не позволяло, первым этапом ей выполнили декомпрессионную трепанацию черепа. Девочки удалили довольно большую часть кости черепа и забрали лишнюю жидкость", - рассказали хирурги.

Далее они должны были вернуть кость на место, но это оказалось невозможно – нагноение вызвало отек мозга. Чтобы сохранить кость в стерильных условиях, хирурги разместили ее в передней брюшной стенке девочки и сделали там специальный "карманчик".

Когда отек спал, кость вернули на место и сделали пластику твердой мозговой оболочки.

Во Львове хирурги спасли жизнь ребенку: провели сверхсложную операцию на мозге

Во Львове врачи спасли жизнь 9-летней девочке

Сейчас Аня уже поправилась, и врачи разрешили ей вернуться с родителями домой.

"Она провела в больнице месяц и за это время, признается, стала очень храброй, потому что даже кровь из пальчика сдавать больше не боится", - рассказали врачи.

Девочке предстоит реабилитация, а через месяц ей нужно будет снова показаться хирургам.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове 5-летней девочке провели сложнейшую операцию и вернули способность ходить.

А также рассказывали о том, что во Львове бабушка пожертвовала свой орган внуку.

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