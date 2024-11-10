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Стало відомо, де і коли поховають В'ячеслава Узелкова

Неділя 10 листопада 2024 16:11
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Стало відомо, де і коли поховають В'ячеслава Узелкова В'ячеслав Узелков помер 9 листопада
Автор: Поліна Іваненко

Марина Боржемська звернулася до тих, хто хоче попрощатися з її покійним чоловіком-боксером. В'ячеслав Узелков помер 9 листопада, спортсмену було 45 років. Його поховають у Вінниці.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Боржемська розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Де поховають Узелкова

Боржемська написала, що попрощатися з боксером можна буде 11 листопада, у його рідному місті. Узелков народився та виріс у Винниці.

"11 листопада. Зал 2, колонна зала. 9:30 прощання. 11:00 виїзд на поховання", - розповіла фітнес-тренерка.

Стало відомо, де і коли поховають В'ячеслава Узелкова

Коли поховають Узелкова (скріншот)

Деталей Боржемська не розкривала. Але 9 листопада, після того, як стало відомо про смерть Узелкова, вона зробила допис, в якому висловилася про колишнього.

Попри скандали, які були між парою після розлучення, фітнес-тренерка зазначила, що вдячна боксеру "за все".

Стало відомо, де і коли поховають В'ячеслава Узелкова

Допис Боржемської (скріншот)

Що про Узелкова говорять зірки

До слова, про спортсмена також висловився його друг Фагот з гурту "ТНМК". Артист розмістив щемливі фото з Узелковим та попрощався з ним.

Стало відомо, де і коли поховають В'ячеслава УзелковаФагот та Узелков (фото: instagram.com/fahot)

"Було яскраво, друже… Дякую. RIP", - написав співак.

Стало відомо, де і коли поховають В'ячеслава Узелкова

Фагот поділився архівним кадром Узелкова (фото: instagram.com/fahot)

Окрім цього, спогадами про спортсмена ділився відомий ведучий. Слава Дьомін висловився про Узелкова й пригадав, що той йому погрожував.

"В'ячеслав був складним. Мені не одна людина розповідала про його складний характер і дивну поведінку. Він і про мене писав неприємні речі і відверто погрожував особисто після нашого інтерв'ю з його колишньою дружиною. Але я ніколи це не виносив на загал, бо розумів, що це говорить не Вʼячеслав, а його поранена душа", - розповів він.

А Ігор Кондратюк пригадав непросту розмову з Узелковим, під час якої він сварив боксера.

Нагадаємо, раніше син Узелкова вийшов на зв'язок та прокоментував смерть батька.

Окрім цього, ми вже розповідали, що відомо про особисте життя В'ячеслава Узелкова.

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