Виховував двох дітей та збирався одружитися: що відомо про особисте життя В'ячеслава Узелкова

У 45 років помер знаменитий український боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков . Він, як відомо, мав проблеми з серцем, і у соцмережах активно розповідав про своє відновлення після складної операції.

Трагічну звістку вже прокоментували рідні зірки - його колишня обраниця Марина Боржемська , а також син Роберт . І РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує детальніше пригадати, що відомо про особисте життя популярного спортсмена.

Особисте життя В'ячеслава Узелкова

У 1999 році В'ячеслав Узелков одружився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей: донька Олівія і син Роберт. Кілька років тому вони оголосили про розлучення, заявивши, що у їхніх стосунках була низка нерозв'язаних проблем.

У мережі пліткували, що боксер нібито зраджував обраниці, але вона говорила, що "за руку його на цьому не ловила". Разом з тим Боржемська не поспішала ділитися подробицями розриву, а лише забрала дітей і переїхала жити до своїх батьків.

Пізніше Марина таки розкрила деталі розставання. Їхній розрив був доволі скандальний, адже тренерка заблокувала боксера у соцмережах і почала уникати спілкування з ним, так само, як і його діти. Сам спортсмен говорив про те, що відправляв подарунки синові і доньці.

В'ячеслав Узелков помер у віці 45 років (Фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina)

Також Боржемська розповідала, що В'ячеслав часто демонстрував необережність у спілкуванні і був різким. Він не приховував свого непростого характеру, а в шлюбі часто проявляв ревнощі, що значною мірою і стало причиною розлучення.

"Я людина, я чоловік. І десь був такий момент, що я її приревнував. Тобто це банальна ревність. Мої ревнощі довели до того, що ми розлучилися", - говорив спортсмен.

В серпні минулого року Боржемська дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де детально розповіла про розлучення з Узелковим. Вона казала, що доньці і сину довелося побачити багато неприємних моментів у цьому шлюбі, але при цьому подякувала боксерові за дітей.

В іншому інтерв'ю Марина розповіла, що зазнала морального аб'юзу і маніпуляцій з боку В'ячеслава. Остаточне рішення розійтися вона прийняла вже після народження сина, коли зрозуміла, що готова почати життя заново.

"От остаточно для себе зрозуміла, що я не хочу з ним жити. Я стала мамою для нього. Потім шкода, що захворів, інсульт. Знову ж таки, я не можу залишити людину. Я б ніколи не кинула людину у хворобі. Тому що ми з ним прожили стільки життя, я від нього народила дітей. Я не можу просто так поставитись до нього. Як так можна кинути людину, навіть якщо ти до нього вже нічого не відчуваєш", - ділилася фітнес-тренерка.

Марина Боржемська (колаж: РБК-Україна)

Участь у романтичному шоу та заручини

У 2021 році Узелков брав участь у програмі "Одруження наосліп", де його партнеркою стала Юлія Черницька. Романтичні стосунки між ними не склалися, оскільки Узелков, вже перебуваючи на проєкті, зрозумів, що досі кохає Марину і хоче її повернути.

Але вже у грудні минулого року В'ячеслав Узелков повідомив про заручини і змінив статус у Facebook з "неодружений" на "заручений". Він також написав романтичний пост: "Нарешті ми це зробили, ми разом до кінця".

Проте зірка практично нічого не розповідав про свою обраницю, лише ділився кількома фото, де можна було побачити її руку. Відомо було тільки і те, що їй більше 30 років і вони були знайомі давно.

В'ячеслав Узелков збирався одружитися вдруге (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Відречення сина

За кілька місяців до смерті Узелкова, у серпні цього року, син боксера Роберт публічно зрікся батька, зробивши різку заяву у соцмережах.

"Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів - це нормально для нього. Обзивати мене - також нормально, і навіть обзивати друзів моєї сім’ї - теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло", - писав Узелков-молодший.

"Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримали його, схаменуться..." - також зазначав він.

Робет Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Реакція Узелкова

Після різкої критики сина Узелков звертався до тих, "кому важко жити", а також зізнавався, що у його житті є кохання.

"Кохання є, всі інші, кому важко жити, просто зрозумійте, ви - ніхто. Але дякую, що ви є. Тому що я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення, якщо ви мене постійно згадуєте. Бажаю Вам бути закоханою і коханою людиною", - зауважував В'ячеслав.

"Ти мене витягнула з того світу, ти мене підтримала після операції. Моє серце - тепер твоє", - писав також Узелков, звертаючись до своєї обраниці.

Зірка показував кадри з коханою (Фото: instagram.com/uzelkov_official)