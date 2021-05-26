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В Виннице врачи борются за жизнь мальчика, которого сбила пьяная "мажорка" на внедорожнике

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Винница, Среда 26 мая 2021 09:06
В Виннице врачи борются за жизнь мальчика, которого сбила пьяная "мажорка" на внедорожнике В Виннице врачи спасают 13-летнего ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Виннице пьяная "мажорка" на огромной скорости сбила 13-летнего ребенка. Он шел по тротуару в школу. Сейчас врачи борются за его жизнь в реанимации.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

13-летний школьник сейчас находится в реанимации. Его состояние очень тяжелое - у него открытая травма головы и многочисленные переломы.

Парню уже провели операцию, но пока что врачи не спешат делать какие-то прогнозы. Скоро подростка ждет еще несколько операций и долгая реабилитация.

Хирург рассказал, что у школьника очень серьезное повреждение мозга, ему нужна будет сложная операция.

"Повреждение мозга серьезное. Разрыв мозга. Будет еще оперативное вмешательство, которое направлено на пластику дефекта, потому дефект большой — 9 на 6 см. Надо будет закрывать полость черепа. Это произойдет, когда он уже выйдет из этого состояния", — рассказал нейрохирург детской областной больницы Сергей Волощук.

Отметим, что 26 мая 43-летней женщине будут выбирать меру пресечения. Подозреваемую задержала полиция после ДТП. Уровень алкоголя в ее крови в 16 раз превышал норму.

Напомним, что в Виннице 24 мая произошла страшная авария. Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения на белом кроссовере Haval наехала на ребенка. Он шел по тротуару в школу.

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