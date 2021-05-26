У Вінниці лікарі борються за життя хлопчика, якого збила п'яна "мажорка" на позашляховику

У Вінниці п'яна " мажорка" на величезній швидкості збила 13-річного хлопця. Він йшов по тротуару в школу. Зараз лікарі борються за його життя в реанімації.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

13-річний школяр зараз перебуває в реанімації. Його стан дуже важкий - у нього відкрита травма голови й численні переломи.

Хлопцеві вже провели операцію, але поки що лікарі не поспішають робити якісь прогнози. Скоро підлітка чекає ще кілька операцій і довга реабілітація.

Хірург розповів, що у школяра дуже серйозне пошкодження мозку, йому потрібна буде складна операція.

"Пошкодження мозку серйозне. Розрив мозку. Буде ще оперативне втручання, яке спрямоване на пластику дефекту, тому дефект Великий — 9 на 6 см. Треба буде закривати порожнину черепа. Це станеться, коли він вже вийде з цього стану", — розповів нейрохірург дитячої обласної лікарні Сергій Волощук.

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