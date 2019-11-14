У Вінниці "копи" врятували хлопчика, який не дихав: вражаюче відео

Поліція у Вінниці допомогла врятувати маленького хлопчика (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція у Вінниці супроводила автомобіль з маленьким хлопчиком до лікарні

У Вінниці патрульні супроводили в лікарню автомобіль, в якому знаходився маленький хлопчик, у якого були проблеми з диханням. Про це повідомляє поліція Вінницької області на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався увечері 9 листопада. Поліцейські зупинили чергового порушника на вулиці Соборній, який проїхав дорожній знак. В цей момент до патрульних під'їхав автомобіль, водій якого попросив поліцейських супроводити його в лікарню, тому що в салоні перебувала дитина, яка не дихає.

Поліція у Вінниці допомогла врятувати маленького хлопчика (відео: facebook.com/vinnytsiapolice)

Патрульні відразу ж сіли в машину і почали супроводжувати автомобіль в обласну дитячу клінічну лікарню. Всю дорогу поліцейські кричали водіям у гучномовець, щоб ті надавали перевагу в русі, однак не всі водії реагували на це.

Але поліцейським вдалося супроводжувати авто в лікарню за 4 хвилини і лікарі встигли надати хлопчику необхідну допомогу.

"Ми не знаємо, в якому стані зараз хлопчик, але щиро бажаємо йому швидкого одужання!" – повідомили в поліції.

Також правоохоронці закликали водіїв з розумінням ставитися до спецтранспорту і надавати йому дорогу, коли це вкрай необхідно. Від цього може залежати чиєсь життя.

Нагадаємо, що в Рівному колишній полковник міліції побив патрульного, який зупинив його автомобіль. У Range Rover перебував 27-річний водій і троє пасажирів. У всіх У них були ознаки алкогольного сп'яніння.