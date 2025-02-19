"Знову зайшов не у ті двері". Екс-продюсер Винника спіймав його на брехні

Екс-продюсер Олега Винника Олександр Горбенко заявив, що співак вводить публіку в оману, і розповів справжню причину, чому той співав російською мовою на концерті у Празі .

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-cторінку Горбенка.

Навколо Винника розгорається черговий скандал. Співака розкритикували після його виступу в Празі, де він виконав кілька пісень російською, хоча раніше запевняв, що більше не співатиме цією мовою.

Поки сам артист утримується від коментарів, його захищає голова офіційного фан-клубу Валерія Барон.

Вона пояснює, що артист заспівав російськомовні композиції на прохання своїх прихильників.

Проте колишній продюсер Олега поставив під сумнів ці пояснення та навів свої аргументи.

Олександр Горбенко заявив, що на оприлюднених відео пісні звучали під фонограму.

За його словами, за два дні до концерту Винник зібрав музикантів і проводив репетиції в ресторані, де й відбувся виступ.

Отже, програма концерту була підготовлена заздалегідь, а плейбек уже знаходився на комп’ютері.

"Пишуть в дірект: "А що тут такого, спонтанно заспівав російською "за проханням", а музиканти підхопили". Поясню для тих, хто не в темі. На відео пісні звучать з плейбеком (фонограмою). Олежка зустрівся з музикантами за два дні до концерту і проводив перші репетиції в тому самому ресторані, відповідно програма концерту була пройдена на репетиціях, а плейбек концерту залитий в комп'ютер", - написав продюсер.

"Не треба списувати все на спонтанне рішення і звалювати з хворої голови на здорову", - зазначив він.

Що відомо про концерт Винника у Празі

Олег Винник, який спочатку планував виступ у Польщі, але згодом переніс його через нібито "технічні причини", зрештою виступив у чеському ресторані з максимальною місткістю 290 місць.

Попри скромний зал, артист знайшов свою аудиторію. Під час виступу його підтримувала бек-вокалістка та обраниця Таюне. Однак цей концерт не минув без суперечок.

Олег Винник заспівав російською у Празі (скріншот)

Річ у тім, що Винник, який після початку повномасштабного вторгнення так і не дав жодного концерту в Україні, хоча неодноразово заявляв про підтримку ЗСУ, під час виступу знову виконав кілька пісень російською.

Сам співак не публікував кадри з цим моментом, проте глядачі та організатори заходу зафіксували його на відео.