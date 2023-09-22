UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Винник достатньо заробив для життя в Європі і не повернеться в Україну, - продюсер

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український продюсер Денис Путінцев заявив, що співак Олег Вінник більше не повернеться в Україну.

Про це РБК-Україна (проект Styler) пише з посиланням на коментар експерта в сфері шоу-бізнесу для сайту УНІАН.

Денис Путінцев про Олега Вінника

За словами підприємця, автор відомих хітів "Вовчиця" і "Ніно" достатньо заробив грошей в Європі, щоб жити там, і не повертатися в Україну.

Крім того, Путінцев вважає, йому цих коштів буде достатньо, щоб відкрити там невеликий бізнес.

Також продюсер порівняв виконавця з його колегою по цеху - Потапом.

"Він (Вінник) виявився мудрішим за Потапа і не випускав патріотичні пісні, а просто мовчав і чогось чекав. Його складно в чомусь звинуватити. Він просто виявився якимось нейтральним мовчуном, - сказав бізнесмен.

Підприємець підкреслив, що навіть якщо Вінник повернеться в Україну, свою популярність йому повернути вже не вдасться.

Олег Вінник (скріншот з YouTube-каналу KrupnymPlanom)

Олег Вінник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

"На його місце вже є кілька претендентів, які займуть цю нішу", - поділився думкою Денис.

Що зараз з Олегом Вінником

В червні цього року артист, який після повномасштабного вторгнення зник з публічного простору, несподівано дав інтерв’ю.

В ньому він розповів про свою рідкісну хворобу, чутки про яку ходили задовго до того, як Олег наважився на це зізнання, а також про те, як йому вдалося виїхати з України.

Відомо, що артист зараз знаходиться у німецькому місті Берлін, де, за його словами, проходить лікування.

Олег Вінник (скріншот з YouTube-каналу KrupnymPlanom)

Додамо, Олег Вінник також розповідав, скільки пожертвував на ЗСУ за час свого мовчання.

Читайте також про те, що Харатьян вирішив відправити хворого сина воювати проти українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Винникзвезды шоу-бизнеса