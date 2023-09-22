Винник достаточно заработал для жизни в Европе и не вернется в Украину, - продюсер

Денис Путинцев об Олеге Виннике

По словам предпринимателя, автор известных хитов "Волчица" и "Нино" достаточно заработал денег в Европе, чтобы жить там и не возвращаться в Украину.

Кроме того, Путинцев считает, что ему этих средств будет достаточно, чтобы открыть там небольшой бизнес.

Также продюсер сравнил исполнителя с его коллегой по цеху - Потапом.

"Он (Винник) оказался мудрее Потапа и не выпускал патриотические песни, а просто молчал и чего-то ждал. Его сложно в чем-то обвинить. Он просто оказался каким-то нейтральным молчуном, - сказал бизнесмен.

Предприниматель подчеркнул, что даже если Винник вернется в Украину, свою популярность ему вернуть уже не удастся.

Олег Винник (скриншот из YouTube-канала KrupnymPlanom )

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

"На его место есть уже несколько претендентов, которые займут эту нишу", - поделился мнением Денис.

Что сейчас с Олегом Винником

В июне этого года артист, который после полномасштабного вторжения исчез из публичного пространства, неожиданно дал интервью.

В нем он рассказал о своей редкой болезни, слухи о которой ходили задолго до того, как Олег решился на это признание, а также о том, как ему удалось уехать из Украины.

Известно, что артист находится в немецком городе Берлин, где, по его словам, проходит лечение.

Олег Винник (скриншот из YouTube-канала KrupnymPlanom )