UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вінні-Пух: Кров і мед" і Меган Фокс: всі переможці антипремії Золота малина 2024

Оголошені всі переможці премії Золота Малина 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

9 березня відбулася 44-та церемонія вручення премії Золота малина, яка присуджується за сумнівні досягнення в кінематографі. Фільм "Вінні-Пух: Кров і мед", режисером якої став Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Ялинка-вбивця"), став безумовним "фаворитом".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.

Список переможців Золотої малини 2024

  • Найгірший фільм - "Вінні-Пух: Кров і мед"
  • Найгірший режисер - Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Вінні-Пух: Кров і мед")

 

  • Найгірший актор - Джон Войт ("Невідкладна допомога")
  • Найгірша актриса - Меган Фокс ("Джонні і Клайд")
  • Найгірший актор другого плану - Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")
  • Найгірша актриса другого плану - Меган Фокс ("Нестримні 4")

 

  • Найгірший сценарій - "Вінні-Пух: Кров і мед"
  • Найгірший ремейк, сиквел або ріп-офф - "Вінні-Пух: Кров і мед"
  • Найгірше екранне комбо - Пух і П'ятачок ("Вінні-Пух: Кров і мед")
  • Приз за очищену репутацію - Френ Дрешер, голова Гільдії акторів США

Раніше ми розповідали, кому букмекери прогнозують перемогу на Оскарі 2024 у всіх номінаціях.

Також ми писали, що букмекери знову оновили ставки на Євробачення 2024.

Читайте РБК-Україна в Google News
Меган ФоксАкториФільми