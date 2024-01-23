Дженніфер Лопес, Меган Фокс і Він Дізель: усі номінанти на антипремію Золота малина 2023
Оголошені всі номінанти на премію Золота Малина 2022 (фото: Getty Images)
Стали відомі номінанти 43-ї щорічної антипремії Золота малина, на якій за традицією називають найгірших акторів, режисерів, сценаристів, і, звичайно, найгірші фільми року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.
Найгірший фільм:
- "Екзорцист. Вірянин"
- "Нестримні 4"
- "Мег 2: Западина"
- "Шазам! Лють богів"
- "Вінні-Пух: Кров та мед"
Найгірший актор:
- Рассел Кроу ("Екзорцист Ватикану")
- Він Дізель ("Форсаж 10")
- Кріс Еванс ("Без відповіді")
- Джейсон Стейтем ("Мег 2: Безодня")
- Джон Войт ("Мерсі")
Найгірша актриса:
- Ана де Армас ("Без відповіді")
- Меган Фокс ("Джонни та Клайд")
- Сальма Хайєк ("Супер Майк: Останній танець")
- Дженніфер Лопес ("Мати")
- Хелен Міррен ("Шазам! Лють богів")
Найгірший екранний дует:
- Будь-які два "нещадних найманця" з "Нестримних 4"
- Двоє будь-яких жадібних до грошей інвесторів, які пожертвували 400 мільйонів доларів для покупки прав для ремейку "Екзорциста"
- Ана де Армас і Кріс Еванс, які провалили іспит з екранної хімії ("Без відповіді")
- Сальма Хайєк і Ченнінг Татум ("Супер Майк: Останній танець")
- Вінні-Пух і Паць у ролі кровожерливих убивць ("Вінні-Пух: Кров і мед")
Зазначимо, що переможців Золотої Малини 2024 вже оголосять перед "Оскаром" - 9 березня.
Нещодавно називали переможців телевізійної премії Еммі 2023.
Також нагадаємо усіх лауреатів кінопремії Золотий глобус 2024.