Дженніфер Лопес, Меган Фокс і Він Дізель: усі номінанти на антипремію Золота малина 2023

Стали відомі номінанти 43-ї щорічної антипремії Золота малина, на якій за традицією називають найгірших акторів, режисерів, сценаристів, і, звичайно, найгірші фільми року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.