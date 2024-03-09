Букмекери знову оновили ставки на Євробачення 2024: як тепер виглядає трійка лідерів
Прогнози світових букмекерів щодо переможця на конкурсі Євробачення 2024 знову оновили. Упродовж тривалого часу Україна утримувала лідируючу позицію, проте нещодавно Хорватія вийшла на друге місце, обігнавши нашу країну. На третьому ж - була Ісландія. Тепер ситуація змінилась.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням сайт Eurovision world.
Як зараз виглядає трійка лідерів
На даний момент сытуація виглядає наступним чином: Хорватія посідає перше місце з 15% шансом на перемогу, Україна йде на другому місці з імовірністю перемоги в 14%, а третю позицію посідає Швейцарія з 8% імовірністю успіху.
Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com)
Представляти Швейцарію на Євробаченні буде співак Nemo з піснею "The Code".
Цікаво, що Ісландія, яка раніше посідала третє місце у списку букмекерів, зараз перебуває лише на 16-ій позиції.
Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com)
Зазначимо, що залишаються лише дві країни, які ще не визначили своїх представників на конкурсі. Це країна-господарка Євробачення - Швеція, а також Португалія, що означає, що прогнози букмекерів можуть істотно змінитися найближчим часом.
Нагадаємо, що Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальме з 7 по 11 травня. Також уже відомо, хто вестиме всі трансляції конкурсу.
Раніше MELOVIN виправдався за критику результатів Нацвідбору 2024.
Також дізнайтесь прогнози на Оскар 2024 за найкращий фільм.