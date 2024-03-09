Букмекери знову оновили ставки на Євробачення 2024: як тепер виглядає трійка лідерів

Прогнози світових букмекерів щодо переможця на конкурсі Євробачення 2024 знову оновили. Упродовж тривалого часу Україна утримувала лідируючу позицію, проте нещодавно Хорватія вийшла на друге місце , обігнавши нашу країну. На третьому ж - була Ісландія. Тепер ситуація змінилась.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням сайт Eurovision world.

Як зараз виглядає трійка лідерів

На даний момент сытуація виглядає наступним чином: Хорватія посідає перше місце з 15% шансом на перемогу, Україна йде на другому місці з імовірністю перемоги в 14%, а третю позицію посідає Швейцарія з 8% імовірністю успіху.

Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com)

Представляти Швейцарію на Євробаченні буде співак Nemo з піснею "The Code".

Цікаво, що Ісландія, яка раніше посідала третє місце у списку букмекерів, зараз перебуває лише на 16-ій позиції.

Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com)

Зазначимо, що залишаються лише дві країни, які ще не визначили своїх представників на конкурсі. Це країна-господарка Євробачення - Швеція, а також Португалія, що означає, що прогнози букмекерів можуть істотно змінитися найближчим часом.

Нагадаємо, що Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальме з 7 по 11 травня. Також уже відомо, хто вестиме всі трансляції конкурсу.