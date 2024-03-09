ua en ru
Сб, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Букмекери знову оновили ставки на Євробачення 2024: як тепер виглядає трійка лідерів

Субота 09 березня 2024 19:54
UA EN RU
Букмекери знову оновили ставки на Євробачення 2024: як тепер виглядає трійка лідерів Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Прогнози світових букмекерів щодо переможця на конкурсі Євробачення 2024 знову оновили. Упродовж тривалого часу Україна утримувала лідируючу позицію, проте нещодавно Хорватія вийшла на друге місце, обігнавши нашу країну. На третьому ж - була Ісландія. Тепер ситуація змінилась.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням сайт Eurovision world.

Як зараз виглядає трійка лідерів

На даний момент сытуація виглядає наступним чином: Хорватія посідає перше місце з 15% шансом на перемогу, Україна йде на другому місці з імовірністю перемоги в 14%, а третю позицію посідає Швейцарія з 8% імовірністю успіху.

Букмекери знову оновили ставки на Євробачення 2024: як тепер виглядає трійка лідерів

Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com)

Представляти Швейцарію на Євробаченні буде співак Nemo з піснею "The Code".

Цікаво, що Ісландія, яка раніше посідала третє місце у списку букмекерів, зараз перебуває лише на 16-ій позиції.

Букмекери знову оновили ставки на Євробачення 2024: як тепер виглядає трійка лідерів

Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com)

Зазначимо, що залишаються лише дві країни, які ще не визначили своїх представників на конкурсі. Це країна-господарка Євробачення - Швеція, а також Португалія, що означає, що прогнози букмекерів можуть істотно змінитися найближчим часом.

Нагадаємо, що Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальме з 7 по 11 травня. Також уже відомо, хто вестиме всі трансляції конкурсу.

Раніше MELOVIN виправдався за критику результатів Нацвідбору 2024.

Також дізнайтесь прогнози на Оскар 2024 за найкращий фільм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення букмекер
NEWS
Франція створює альянс країн, готових відправити війська в Україну, - Politico
Франція створює альянс країн, готових відправити війська в Україну, - Politico