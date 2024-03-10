"Винни-Пух: Кровь и мед" и Меган Фокс: все победители антипремии Золотая малина 2024

9 марта состоялась 44 церемония вручения премии Золотая малина, которая присуждается за сомнительные достижения в кинематографе. Фильм "Винни-Пух: Кровь и мед", режиссером которой стал Рис Фрейк-Уотерфилд ("Елка-убийца"), стал безусловным "фаворито"».
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
Список победителей Золотой малины 2024
Худший фильм - "Винни-Пух: Кровь и мед"
Худший режиссер - Рис Фрейк-Уотерфилд ("Винни-Пух: Кровь и мед")
Худший актер - Джон Войт ("Неотложная помощь")
Худшая актриса - Меган Фокс ("Джонни и Клайд")
Худший актер второго плана - Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")
Худшая актриса второго плана - Меган Фокс ("Неудержимые 4")
Худший сценарий - "Винни-Пух: Кровь и мед"
Худший ремейк, сиквел или рип-офф - "Винни-Пух: Кровь и мед"
Худшее экранное комбо - Пух и Пятачок ("Винни-Пух: Кровь и мед")
Приз за очищенную репутацию - Фрэн Дрешер, глава Гильдии актеров США
Ранее мы рассказывали, кому букмекеры прогнозируют победу на Оскаре 2024 во всех номинациях.
Также мы писали, что букмекеры снова обновили ставки на Евровидение 2024.