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"Винни-Пух: Кровь и мед" и Меган Фокс: все победители антипремии Золотая малина 2024

Объявлены все победители премии Золотая Малина 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

9 марта состоялась 44 церемония вручения премии Золотая малина, которая присуждается за сомнительные достижения в кинематографе. Фильм "Винни-Пух: Кровь и мед", режиссером которой стал Рис Фрейк-Уотерфилд ("Елка-убийца"), стал безусловным "фаворито"».

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Список победителей Золотой малины 2024

  • Худший фильм - "Винни-Пух: Кровь и мед"
  • Худший режиссер - Рис Фрейк-Уотерфилд ("Винни-Пух: Кровь и мед")

 

  • Худший актер - Джон Войт ("Неотложная помощь")
  • Худшая актриса - Меган Фокс ("Джонни и Клайд")
  • Худший актер второго плана - Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")
  • Худшая актриса второго плана - Меган Фокс ("Неудержимые 4")

 

  • Худший сценарий - "Винни-Пух: Кровь и мед"
  • Худший ремейк, сиквел или рип-офф - "Винни-Пух: Кровь и мед"
  • Худшее экранное комбо - Пух и Пятачок ("Винни-Пух: Кровь и мед")
  • Приз за очищенную репутацию - Фрэн Дрешер, глава Гильдии актеров США

Ранее мы рассказывали, кому букмекеры прогнозируют победу на Оскаре 2024 во всех номинациях.

Также мы писали, что букмекеры снова обновили ставки на Евровидение 2024.

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Меган ФоксАктерыФильмы