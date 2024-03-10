"Винни-Пух: Кровь и мед" и Меган Фокс: все победители антипремии Золотая малина 2024
Объявлены все победители премии Золотая Малина 2024 (фото: Getty Images)
9 марта состоялась 44 церемония вручения премии Золотая малина, которая присуждается за сомнительные достижения в кинематографе. Фильм "Винни-Пух: Кровь и мед", режиссером которой стал Рис Фрейк-Уотерфилд ("Елка-убийца"), стал безусловным "фаворито"».
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
Список победителей Золотой малины 2024
- Худший фильм - "Винни-Пух: Кровь и мед"
- Худший режиссер - Рис Фрейк-Уотерфилд ("Винни-Пух: Кровь и мед")
- Худший актер - Джон Войт ("Неотложная помощь")
- Худшая актриса - Меган Фокс ("Джонни и Клайд")
- Худший актер второго плана - Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")
- Худшая актриса второго плана - Меган Фокс ("Неудержимые 4")
- Худший сценарий - "Винни-Пух: Кровь и мед"
- Худший ремейк, сиквел или рип-офф - "Винни-Пух: Кровь и мед"
- Худшее экранное комбо - Пух и Пятачок ("Винни-Пух: Кровь и мед")
- Приз за очищенную репутацию - Фрэн Дрешер, глава Гильдии актеров США
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