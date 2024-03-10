"Винни-Пух: Кровь и мед" и Меган Фокс: все победители антипремии Золотая малина 2024

9 марта состоялась 44 церемония вручения премии Золотая малина, которая присуждается за сомнительные достижения в кинематографе. Фильм "Винни-Пух: Кровь и мед", режиссером которой стал Рис Фрейк-Уотерфилд ("Елка-убийца"), стал безусловным "фаворито"».

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Список победителей Золотой малины 2024 Худший фильм - "Винни-Пух: Кровь и мед"

- "Винни-Пух: Кровь и мед" Худший режиссер - Рис Фрейк-Уотерфилд ("Винни-Пух: Кровь и мед") Худший актер - Джон Войт ("Неотложная помощь")

- Джон Войт ("Неотложная помощь") Худшая актриса - Меган Фокс ("Джонни и Клайд")

- Меган Фокс ("Джонни и Клайд") Худший актер второго плана - Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")

- Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4") Худшая актриса второго плана - Меган Фокс ("Неудержимые 4") Худший сценарий - "Винни-Пух: Кровь и мед"

- "Винни-Пух: Кровь и мед" Худший ремейк, сиквел или рип-офф - "Винни-Пух: Кровь и мед"

- "Винни-Пух: Кровь и мед" Худшее экранное комбо - Пух и Пятачок ("Винни-Пух: Кровь и мед")

- Пух и Пятачок ("Винни-Пух: Кровь и мед") Приз за очищенную репутацию - Фрэн Дрешер, глава Гильдии актеров США