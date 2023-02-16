"Він розповів віршик, а потім зв'язок зник": український військовий розповів про свою родину, яка загинула від землетрусу в Туреччині

Під час землетрусу Туреччини загинула родина українського військового . Стихійне лихо забрало життя 45-річної Юлії та її синів 10-річного Захара та 5-річного Матвія. На початку повномасштабного вторгнення РФ жінка з дітьми поїхала до Туреччини, а її чоловік пішов на фронт.

Будинок, де мешкала українська родина, впав на бік

Як розповів один із родичів, чоловік Юлії Михайло – військовий. У вересні 2022 року отримав поранення на фронті, лікувався у шпиталі. Звістка про землетрус у Туреччині застав його в лікарні.

Родичі родини у Запоріжжі тиждень сподівалися на диво, але його не сталося.

"Неможливо повірити в те, що Юлі з дітьми більше немає. Юля була чудовою жінкою. Інтелігентна, привітна... Я допомагала готувати до школи її старшого сина Захарку. Дуже ввічлива і розумна дитина. Зараз йому було вже десять, а його молодшому братикові - п'ять років Коли почалися масовані обстріли, Юля, намагаючись врятувати дітей, поїхала з України. Хто міг подумати, що там, у Туреччині, з ними трапиться така біда? – розповіла Юлія Домбровська.

Українці Юлії було 45 років (фото: fakty.ua)

Батько Юлії Сергій Петров розповів, що донька з онуками виїхала з України через війну. У Туреччині вони мешкали у родичів, їх, до речі, рятувальники ще не знайшли.

"Останнього разу ми розмовляли з Юлею в неділю, 5 лютого. Як завжди, спілкувалися по Вайберу. Донька повідомила, що у них все гаразд. А в понеділок рано вранці дружина відкрила стрічку новин і побачила, що в Туреччині стався землетрус. Відразу ж набрала номер доньки, але Юля не відповідала. Подзвонили старшому онукові Захару, але теж не додзвонилися", - розповів Сергій Петров.

Родичі продовжували дзвонити до Юлії до Туреччини, але телефони не відповідали.

"А потім люди, які були там – волонтери та інші наші родичі надіслали фотографії з місця трагедії. І ми побачили, що будинок, де жили Юля з дітьми, впав на бік, і рятувальники ніяк не могли до нього підступитись. Вони два дні розбирали завали, і коли нарешті до нього підібралися, там почалася пожежа... А у понеділок увечері нам повідомили, що знайшли їхні тіла... Юлю та молодшого онука вже витягли, а старшого бачили, але поки що не можуть дістати", - розповів батько загиблої.

Чоловік загиблої згадує про сім'ю

Чоловік Юлії Михайло розповів, що питання з оплатою перевезення тіл наразі не вирішене.

"Приватна фірма у Туреччині, яка цим займається, оголосила рахунок 7700 євро. У мене таких грошей немає. Залишається сподіватися, що ці витрати візьме на себе посольство. Але поки що мені цього ніхто не підтвердив", - розповів військовий.

Фото з архіву отця Юлії - Сергія Петрова

Михайло отримав на війні поранення 12 вересня, виписали його лише 9 лютого.

"У той момент ми ще сподівалися, що їх знайдуть живими. Юля з дітьми поїхали 6 березня. Поїхали до Туреччини, бо там була рідна тітка. Вона жила в сусідньому під'їзді, і її ще не знайшли... Увечері 5 лютого вони надіслали мені відео Вони вивчили новий віршик, і Матюша мені його розповідав. А вранці 6-го ці новини. І вони зникли з зв'язку ...", - з гіркотою повідомив Михайло.