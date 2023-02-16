"Он рассказал стишок, а потом связь пропала": украинский военный рассказал о своей семье, погибшей от землетрясения в Турции

Во время землетрясения Турции погибла семья украинского военного . Стихийное бедствие унесло жизнь 45-летней Юлии и ее сыновей 10-летнего Захара и 5-летнего Матвея. В начале полномасштабного вторжения РФ женщина с детьми уехали в Турцию, а ее муж ушел на фронт.

Дом, где жила украинская семья, упал на бок

Как рассказал один из родственников, муж Юлии Михаил – военный. В сентябре 2022 года получил ранения на фронте, лечился в госпитале. Известие о землетрясении в Турции застало его в больнице.

Родственники семьи в Запорожье неделю надеялись на чудо, но его не произошло.

"Невозможно поверить в то, что Юли с детьми больше нет. Юля была замечательной женщиной. Интеллигентная, приветливая… Я помогала готовить к школе ее старшего сына Захарку. Очень вежливый и умный ребенок. Сейчас ему было уже десять, а его младшему братику —-пять лет. Когда начались массированные обстрелы, Юля, пытаясь спасти детей, уехала из Украины. Кто мог подумать, что там, в Турции, с ними случится такая беда?" - рассказала Юлия Домбровская.

Украинке Юлии было 45 лет (фото: fakty.ua)

Отец Юлии Сергей Петров рассказал, что дочка с внуками уехала из Украины из-за войны. В Турции они жили у родственников, их, кстати, спастели еще не нашли.

"Последний раз мы разговаривали с Юлей в воскресенье, 5 февраля. Как всегда, общались по Вайберу. Дочка сообщила, что у них все в порядке. А в понедельник рано утром жена открыла новостную ленту и увидела, что в Турции произошло землетрясение. Сразу же набрала номер дочки, но Юля не отвечала. Позвонили старшему внуку Захару, но тоже не дозвонились", - рассказал Сергей Петров.

Родственники продолжали звонить Юле в Турцию, но телефоны не отвечали.

"А потом люди, которые были там - волонтеры и другие наши родственники прислали фотографии с места трагедии. И мы увидели, что дом, где жили Юля с детьми, упал на бок, и спасатели никак не могли к нему подступиться. Они два дня разбирали завалы, и когда наконец к нему подобрались, там начался пожар… А в понедельник вечером нам сообщили, что нашли их тела… Юлю и младшего внука уже вытащили, а старшего видели, но пока не могут достать", - рассказал отец погибшей.

Муж погибшей вспоминает о семье

Муж Юлии Михаил рассказал, что вопрос с оплатой перевозки тел на данный момент не решен.

"Частная фирма в Турции, которая этим занимается, объявила счет 7700 евро. У меня таких денег нет. Остается надеяться, что эти расходы возьмет на себя посольство. Но пока что мне этого никто не подтвердил", - рассказал военный.

Фото из архива отца Юлии - Сергея Петрова

Михаил получил на войне ранение 12 сентября, выписали его только 9 февраля.

"В тот момент мы еще надеялись, что их найдут живыми. Юля с детьми уехали 6 марта. Поехали в Турцию, потому что там была родная тетя. Она жила в соседнем подъезде, и ее еще не нашли… Вечером 5 февраля они прислали мне видео. Они выучили новый стишок, и Матюша мне его рассказывал. А утром 6-го эти новости. И они пропали со связи…", - с горечью сообщил Михаил.