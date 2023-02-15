ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Філіппінах зафіксували сильний землетрус

Новость на русском →
Середа 15 лютого 2023 21:11
На Філіппінах зафіксували сильний землетрус Фото: На Філіппінах зафіксували сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 лютого, на Філіппінах зафіксували сильний землетрус, магнітуда якого склала 6 балів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр знаходився за 89 км на південний схід від міста Легаспі. Осередок залягав на глибині 40 км.

Повідомлення про руйнування і постраждалих поки що не надходили.

Зображення

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Раніше у ВООЗ заявили, що землетруси в Туреччині та Сирії стали найсильнішим стихійним лихом у регіоні за останнє століття.

Крім того, сьогодні на сході Росії стався землетрус магнітудою 5.8.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Филиппины
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян