Віктор Розовий відповів, чи буде продовжувати кар'єру коміка після реабілітації

Віктор Розовий, який нещодавно здійснив символічний удар на футбольному матчі, висловився щодо своєї кар'єри коміка. Артист-військовослужбовець чесно зізнався, чи планує після одужання повертатися до цієї діяльності.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram .

Розовий розповів про кар'єру коміка

У соцмережах захисник, який у березні отримав важку травму на фронті й продовжує реабілітацію, поспілкувався з підписниками. Одне з їхніх питань стосувалося його кар'єри.

"Чи продовжиш після реабілітації кар'єру коміка?" - запитав хтось із користувачів.

Віктор відповів: "Однозначно".

Віктор Розовий поспілкувався з підписниками (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Ще одне питання стосувалося стендапів: "Чи збираєшся відновити стендап-виступи або знімати відео про Укрзалізницю?".

На це Розовий відповів: "Я не займався стендапом ніколи, кілька разів випустив, і то несерйозно".

Віктор Розовий поспілкувався з підписниками (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Підписники також цікавилися відновленням Віктора після травми. На більшість питань він відповідав із гумором. Наприклад, на питання, що змінилося в ньому після поранення, Віктор відповів: "Взагалі нічого, особливо з лівою рукою і ногою".

Віктор Розовий поспілкувався з підписниками (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Що відомо про службу та поранення Віктора Розового

Комік пішов на фронт добровольцем після початку повномасштабної російської агресії проти України. Він став військовослужбовцем третьої окремої штурмової бригади.

У березні цього року Віктор одружився зі своєю коханою Олею Мерзлікіною, а вже наприкінці цього ж місяця отримав важке уламкове поранення голови. Перші тижні він перебував у важкому стані, проте лікування та підтримка близьких почали давати позитивні результати, і Віктор пішов на одужання. Нещодавно йому встановили титанову пластину в голову, оскільки після травми там залишилася вм'ятина.

У соцмережах Розовий зазначав, що зможе ходити, але проблеми з рукою залишаться. Також через поранення він втратив відчуття смаку й запаху.

Віктор Розовий отримав тяжке поранення в березні (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, Віктор Розовий відомий як учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна", учасник шоу "Ігри приколів", а також один із ведучих YouTube-каналу "Kurva matj". Його головна тема - контрабандистські композиції з використанням нецензурної лексики та гумористичного підтексту.

Відео про "Укрзалізницю", про яке згадував один із користувачів, можете побачити нижче на сторінці: