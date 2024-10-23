Виктор Розовый ответил, продолжит ли карьеру комика после реабилитации

Виктор Розовый, который недавно сделал символический удар на футбольном матче, высказался по поводу своей карьеры комика. Артист-военнослужащий честно признался, планирует ли после выздоровления возвращаться к этой деятельности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram .

Розовый рассказал о карьере комика

В соцсетях защитник, который получил в марте тяжелую травму на фронте и продолжает реабилитацию, пообщался с подписчиками. Один из их вопросов касался его карьеры.

"Продолжишь ли после реабилитации карьеру комика?" - спросил кто-то из пользователей.

Виктор ответил: "Однозначно".

Виктор Розовый пообщался с подписчиками (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Еще один вопрос касался стендапов: "Собираешься ли восстановить стендап-выступления или снимать видео про "Укрзалізницю?".

На это Розовый ответил: "Я не занимался стендапом никогда, несколько раз выпустил, и то несерьезно".

Виктор Розовый пообщался с подписчиками (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Подписчики также интересовались возобновлением Виктора после травмы. На большинство вопросов он отвечал с юмором. Например, на вопрос, что изменилось в нем после ранения, Виктор ответил: "Вообще ничего, особенно с левой рукой и ногой".

Виктор Розовый пообщался с подписчиками (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Что известно о службе и ранении Виктора Розового

Комик пошел на фронт добровольцем после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Он стал военнослужащим третьей отдельной штурмовой бригады.

В марте этого года Виктор женился на своей любимой Оле Мерзликиной, а уже в конце этого же месяца получил тяжелое обломочное ранение головы. Первые недели он находился в тяжелом состоянии, однако лечение и поддержка близких начали давать положительные результаты, и Виктор пошел на поправку. Недавно ему установили титановую пластину в голову, поскольку после травмы там осталась вмятина.

В соцсетях Розовый отмечал, что сможет ходить, но проблемы с рукой останутся. Также из-за ранения он потерял чувство вкуса и запаха.

Виктор Розовый получил тяжелое ранение в марте (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, Виктор Розовый полуил популярность как участник команды "Загорецкая Людмила Степановна", участник шоу "Игры приколов", а также - как один из ведущих YouTube-канала "Kurva matj". Его главная тема - контрабандистские композиции с использованием нецензурной лексики и юмористического подтекста.

Ролик про "Укрзалізницю", о котором упоминал один из пользователей, можете увидеть ниже на странице: