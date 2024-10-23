Виктор Розовый ответил, продолжит ли карьеру комика после реабилитации
Виктор Розовый, который недавно сделал символический удар на футбольном матче, высказался по поводу своей карьеры комика. Артист-военнослужащий честно признался, планирует ли после выздоровления возвращаться к этой деятельности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.
Розовый рассказал о карьере комика
В соцсетях защитник, который получил в марте тяжелую травму на фронте и продолжает реабилитацию, пообщался с подписчиками. Один из их вопросов касался его карьеры.
"Продолжишь ли после реабилитации карьеру комика?" - спросил кто-то из пользователей.
Виктор ответил: "Однозначно".
Виктор Розовый пообщался с подписчиками (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Еще один вопрос касался стендапов: "Собираешься ли восстановить стендап-выступления или снимать видео про "Укрзалізницю?".
На это Розовый ответил: "Я не занимался стендапом никогда, несколько раз выпустил, и то несерьезно".
Виктор Розовый пообщался с подписчиками (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Подписчики также интересовались возобновлением Виктора после травмы. На большинство вопросов он отвечал с юмором. Например, на вопрос, что изменилось в нем после ранения, Виктор ответил: "Вообще ничего, особенно с левой рукой и ногой".
Виктор Розовый пообщался с подписчиками (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Что известно о службе и ранении Виктора Розового
Комик пошел на фронт добровольцем после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Он стал военнослужащим третьей отдельной штурмовой бригады.
В марте этого года Виктор женился на своей любимой Оле Мерзликиной, а уже в конце этого же месяца получил тяжелое обломочное ранение головы. Первые недели он находился в тяжелом состоянии, однако лечение и поддержка близких начали давать положительные результаты, и Виктор пошел на поправку. Недавно ему установили титановую пластину в голову, поскольку после травмы там осталась вмятина.
В соцсетях Розовый отмечал, что сможет ходить, но проблемы с рукой останутся. Также из-за ранения он потерял чувство вкуса и запаха.
Виктор Розовый получил тяжелое ранение в марте (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Напомним, Виктор Розовый полуил популярность как участник команды "Загорецкая Людмила Степановна", участник шоу "Игры приколов", а также - как один из ведущих YouTube-канала "Kurva matj". Его главная тема - контрабандистские композиции с использованием нецензурной лексики и юмористического подтекста.
Ролик про "Укрзалізницю", о котором упоминал один из пользователей, можете увидеть ниже на странице:
Недавно Розовый впервые после ранения рассказал, что делал на фронте.
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