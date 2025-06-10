Використання цієї кнопки в пралці допоможе зекономити купу грошей: у чому секрет

В умовах постійного зростання цін на електроенергію українці шукають практичні способи зменшити витрати без втрати комфорту. Один з таких способів - прямо у вас вдома, і він стосується звичайної пральної машини.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Express пояснює, який режим прання буде максимально економним.

Яку кнопку нажати на пралці для економії грошей

За словами експерта з побутової техніки Раяна Адамса, більшість людей навіть не здогадуються, наскільки ефективною може бути ще одна дія після прання. Мова йде про додатковий цикл віджимання перед тим, як ви відправляєте білизну в сушарку.

Такий простий крок дозволяє скоротити тривалість сушіння і, відповідно, знизити витрати електроенергії. Чим менше вологи залишиться в речах, тим менше енергії потрібно на їх повне висушування. А це може виливатися в реальну економію - від сотень до тисяч гривень щороку.

Чому додаткове віджимання - це розумне рішення

Більшість користувачів просто виймають вологу білизну з пральної машини й одразу перекладають її в сушарку. Але це призводить до зайвого навантаження на прилад і довшої роботи, а значить - до вищих витрат.

Якщо ж запустити ще один короткий цикл віджимання, речі стануть значно сухішими. Це не тільки зекономить енергію, але й покращить циркуляцію повітря всередині сушарки.

Крім того, речі будуть менш зім’ятими та краще висушеними. Така проста звичка зменшує знос техніки й скорочує час кожного циклу. Експерт наголошує, що це безпечний і дуже ефективний спосіб зробити побут більш економним.

Ще один короткий цикл віджимання може зберегти вам багато грошей (фото: Freepik.com)

Найпоширеніші помилки під час прання

Окрім відсутності додаткового віджиму, багато користувачів припускаються інших помилок, які ведуть до перевитрат.

Перевантаження барабана, коли великі речі, як-от рушники й постіль, кладуться разом. Це може спричинити механічне пошкодження техніки або її перегрів.

Ще одна типова помилка - забуті в кишенях дрібні предмети, які легко ламають барабан або забивають насос.

Важливо регулярно чистити ворсовий фільтр у сушарці: забруднення знижують ефективність сушіння і можуть стати причиною пожежі.

Надмірне використання прального засобу також шкодить і техніці, і гаманцю.

Правильний підхід до прання продовжує життя машини й економить ресурси.

Побутові звички, які дійсно працюють

Справжня економія починається з дрібниць, які легко зробити частиною рутини.

Додаткове віджимання, регулярна чистка фільтрів та уважність при завантаженні речей не потребують великих зусиль. Ці звички допомагають зменшити витрати електроенергії, знизити ризики поломки і забезпечити стабільну роботу техніки.

Пральна машина - це не просто зручність, а й джерело потенційної економії, якщо використовувати її розумно. Крім того, подібний підхід робить дім більш екологічним.