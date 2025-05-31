Речі втратили колір після прання? Ось 10 помилок, яких треба уникати

Немає нічого прикрішого, ніж бачити, як улюблена сорочка втрачає колір або яскравий рушник тьмяніє з часом. Причиною втрати яскравості можуть бути саме ваші помилки при пранні.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Real Simple розповідає про 10 найпоширеніших помилок, які пришвидшують вигорання тканин.

Ігнорування рекомендацій по догляду за одягом

Кожен вид тканини потребує особливого догляду. Якщо не дотримуватись інструкцій на бирках, одяг ризикує швидко втратити колір. Особливо це стосується темно-синіх і темно-червоних речей. Важливо звертати увагу на температуру води та режим прання, оскільки поведінка фарби залежить від типу тканини.

Використання агресивних миючих засобів

Жорсткі хімічні засоби можуть пошкоджувати волокна тканини та фарбу. Краще обирати більш м’які, рослинного походження миючі засоби, які зменшують шкоду для одягу та зберігають яскравість кольорів.

Надмірна кількість прального порошку

Занадто багато порошку або гелю залишає на тканинах плівку, яка робить їх тьмяними та сприяє швидшому вицвітанню. Важливо суворо дотримуватись дозування, зазначеного на упаковці - зазвичай це від 15 до 30 грамів на одне прання.

Використання додаткових засобів для прання

Ароматизатори, пом’якшувачі та оптичні відбілювачі створюють на тканинах тонку плівку, що може призвести до швидшого вигорання. Для збереження кольору рекомендується уникати зайвих добавок і користуватись лише засобами, безпечними для кольорових речей.

Використання жорсткої води

Мінерали, такі як кальцій і магній, які містяться у жорсткій воді, роблять тканини жорсткими і пришвидшують втрату кольору. Водночас м’яка вода також може створювати проблеми, якщо використовувати надмірну кількість прального засобу - він погано змивається і залишає осад, що псує вигляд тканини.

Правильне прання довго зберігає речі новенькими (фото: Freepik.com)

Надто висока температура прання

Гаряча вода відкриває волокна тканини, через що фарба легше вимивається, і колір вигорає швидше. Для збереження яскравості рекомендується прати кольорові та темні речі в холодній або теплій воді - це допоможе зберегти волокна щільними і зменшити втрату кольору.

Перевантаження пральної машини

Занадто багато речей у барабані не дає одягу добре промитись і призводить до накопичення залишків миючих засобів. Це сприяє потьмянінню тканин і швидшому вицвітанню. Важливо залишати достатньо простору, щоб речі могли вільно рухатися під час прання.

Занадто часте прання

Часте прання створює надмірне механічне навантаження на волокна тканини, що призводить до швидшого зношення і вицвітання кольору. Не варто прати речі після кожного короткого використання, якщо вони не забруднені.

Неправильний режим сушіння

Сушка при високій температурі може додатково пошкоджувати волокна та сприяти вицвітанню. Для більшості тканин краще вибирати низькі або середні температури сушки, які допомагають зберегти колір.

Сушка на сонці

Хоч сушіння на повітрі допомагає уникнути впливу високих температур сушарки, пряме сонячне світло призводить до вигорання кольорів через ультрафіолетове випромінювання. Речі краще сушити у тіні або у провітрюваному приміщенні, де немає прямого сонця.