Що ви робите не так: чому футболки втрачають форму після прання і як це зупинити

Футболки - важлива частина нашого гардероба, яку ми носимо щодня. На жаль, навіть найякісніші речі швидко втрачають привабливий вигляд після кількох прань. Чому так буває та як ці змінити?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які помилки при пранні заважають футболкам зберігати форму та яскравість тканини.

Неправильна температура води

Однією з головних причин псування футболок є прання в занадто гарячій воді. Температура 60°C та вище руйнує волокна тканини: бавовна сідає, а синтетика розтягується й деформується.

Оптимальний варіант для кольорових речей - 30°C, а для білих футболок допустиме прання при 40°C, але лише час від часу.

Надто високі оберти віджиму

Інша поширена проблема - вибір занадто високих обертів для віджиму. Якщо ви встановлюєте 1000 і більше обертів, тканина розтягується, особливо в зоні плечей і горловини.

Щоб уникнути цього, обирайте віджим на 600-800 обертів або, у випадку делікатних тканин, взагалі виключайте віджимання.

Невідповідний режим прання

Багато хто автоматично вибирає програму "Бавовна" для всіх футболок, що не завжди правильне рішення. Цей режим підходить тільки для нових, щільних речей, що ще не втратили міцність волокон.

Для футболок, які носяться більше місяця, варто вибирати делікатні режими або "Ручне прання" і завжди вивертати річ навиворіт.

Футболки при неправильному пранні можуть швидко втратити форму (фото: Freepik.com)

Що робити з уже деформованими футболками

Якщо футболка втратила форму, не варто поспішати її викидати.

Спробуйте випрати її в прохолодній воді з кондиціонером для білизни, потім обережно розтягнути руками і висушити в горизонтальному положенні. Для бавовняних речей іноді допомагає прасування парою через вологу тканину, але повністю усунути сильну деформацію буде важко.

Як захистити нові футболки від розтягування

У перші три прання нових футболок важливо бути особливо обережними. Найкраще прати їх вручну в прохолодній воді з мінімальною кількістю миючого засобу.

Сушити такі речі потрібно на плічках або розкладати на рівній поверхні, уникаючи прямих сонячних променів, які також шкодять тканині.

Щоб ваші футболки служили довго й виглядали акуратно, звертайте увагу на всі нюанси догляду. Прання при низьких температурах, делікатні режими, помірний віджим і правильна сушка допоможуть надовго зберегти їхню форму.