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Білі кросівки жовтіють після прання? 5 перевірених способів це виправити

Середа 04 червня 2025 19:30
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Білі кросівки жовтіють після прання? 5 перевірених способів це виправити Як відновити колір у білого взуття (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Білі кросівки - це класика, яка ніколи не виходить із моди. Але варто один раз неправильно їх попрати - і замість елегантної пари ви отримуєте пожовкле взуття з плямами та розводами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому кросівки жовтіють після прання, як цього уникнути та які є домашні методи відновлення білосніжного вигляду.

Чому з’являється жовтизна

Жовті плями після прання виникають не лише через неправильний догляд. Існує щонайменше чотири основні причини:

  • Жорстка вода містить солі кальцію та магнію, які вступають у реакцію з синтетичними матеріалами - це особливо стосується поліуретану та текстильної сітки.
  • Гаряча вода тільки посилює цю реакцію, прискорюючи процеси окислення, внаслідок чого утворюються пігменти, що залишають жовті сліди.
  • Погано виполосканий миючий засіб - одна з найчастіших причин. Частинки порошку залишаються в швах, складках і при сушінні можуть вступити в реакцію з волокнами тканини.
  • Сонце - ворог білих кросівок. Сушіння під прямими променями запускає окислювальні процеси, які буквально "впікають" жовтизну в матеріал.

Перекис водню

Цей аптечний засіб має чудові відбілювальні властивості.

  • Змішайте перекис водню з водою у пропорції 1:1.
  • За допомогою ватного диска або тканини нанесіть розчин на проблемні ділянки.
  • Залиште на 20-30 хвилин.

Якщо ефект недостатній, наступного разу використайте більше перекису і менше води. Після процедури ретельно промийте кросівки холодною водою. Перекис не тільки освітлює, а й дезінфікує матеріал, що стане додатковим плюсом.

Лимонний сік і сода

Якщо перекису під рукою немає, не біда. Змішайте 2 столові ложки харчової соди з соком половини лимона до отримання густої пасти. Нанесіть її на пожовклі ділянки та залиште на 15-20 хвилин.

Після цього змийте теплою водою і просушіть кросівки в тіні. Такий спосіб підходить як для текстилю, так і для гумових елементів. Лимонна кислота діє м’яко, тому шкоди матеріалу не завдасть.

Білі кросівки жовтіють після прання? 5 перевірених способів це виправитиБіле взуття потребує постійного догляду, щоб колір залишався свіжим (фото: Freepik.com)

Білий оцет

Оцет - ще один простий спосіб. Змішайте білий оцет з водою у рівних пропорціях. Нанесіть розчин на тканину кросівок і залиште на пів години. Оцет проникає глибоко у волокна, виводить плями та одночасно усуває неприємні запахи.

Після цього обов’язково добре прополощіть взуття та залиште висихати при кімнатній температурі в провітрюваному приміщенні, але без доступу сонця.

Зубна паста

Для цього способу знадобиться звичайна біла зубна паста без абразивних частинок і барвників. Нанесіть її на вологу тканину і коловими рухами втирайте у пожовклі місця за допомогою старої зубної щітки.

Залиште пасту на 10-15 хвилин, потім повторно обробіть щіткою і змийте залишки прохолодною водою. Цей метод також добре працює для очищення підошви - вона знову стане білою та охайною.

Як попередити появу жовтих плям

Профілактика - найкращий метод збереження білосніжних кросівок. Щоб уникнути проблем після прання:

  • Періть вручну або в машинці на делікатному режимі при температурі не вище 30°C.
  • Завжди знімайте шнурки і виймайте устілки перед пранням.
  • Використовуйте м’який гель або рідкий засіб без агресивних компонентів.
  • Після прання набийте взуття паперовими рушниками та обгорніть ними ззовні - це допоможе прибрати залишки вологи.
  • Сушіть лише в тіні, у добре провітрюваному місці, наприклад, на підвіконні з північного боку.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Cleanipedia, Sante +, Better Homes and Gardens.

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