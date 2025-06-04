Білі кросівки жовтіють після прання? 5 перевірених способів це виправити

Білі кросівки - це класика, яка ніколи не виходить із моди. Але варто один раз неправильно їх попрати - і замість елегантної пари ви отримуєте пожовкле взуття з плямами та розводами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому кросівки жовтіють після прання, як цього уникнути та які є домашні методи відновлення білосніжного вигляду.

Чому з’являється жовтизна

Жовті плями після прання виникають не лише через неправильний догляд. Існує щонайменше чотири основні причини:

Жорстка вода містить солі кальцію та магнію, які вступають у реакцію з синтетичними матеріалами - це особливо стосується поліуретану та текстильної сітки.

містить солі кальцію та магнію, які вступають у реакцію з синтетичними матеріалами - це особливо стосується поліуретану та текстильної сітки. Гаряча вода тільки посилює цю реакцію, прискорюючи процеси окислення, внаслідок чого утворюються пігменти, що залишають жовті сліди.

тільки посилює цю реакцію, прискорюючи процеси окислення, внаслідок чого утворюються пігменти, що залишають жовті сліди. Погано виполосканий миючий засіб - одна з найчастіших причин. Частинки порошку залишаються в швах, складках і при сушінні можуть вступити в реакцію з волокнами тканини.

- одна з найчастіших причин. Частинки порошку залишаються в швах, складках і при сушінні можуть вступити в реакцію з волокнами тканини. Сонце - ворог білих кросівок. Сушіння під прямими променями запускає окислювальні процеси, які буквально "впікають" жовтизну в матеріал.

Перекис водню

Цей аптечний засіб має чудові відбілювальні властивості.

Змішайте перекис водню з водою у пропорції 1:1.

За допомогою ватного диска або тканини нанесіть розчин на проблемні ділянки.

Залиште на 20-30 хвилин.

Якщо ефект недостатній, наступного разу використайте більше перекису і менше води. Після процедури ретельно промийте кросівки холодною водою. Перекис не тільки освітлює, а й дезінфікує матеріал, що стане додатковим плюсом.

Лимонний сік і сода

Якщо перекису під рукою немає, не біда. Змішайте 2 столові ложки харчової соди з соком половини лимона до отримання густої пасти. Нанесіть її на пожовклі ділянки та залиште на 15-20 хвилин.

Після цього змийте теплою водою і просушіть кросівки в тіні. Такий спосіб підходить як для текстилю, так і для гумових елементів. Лимонна кислота діє м’яко, тому шкоди матеріалу не завдасть.

Біле взуття потребує постійного догляду, щоб колір залишався свіжим (фото: Freepik.com)

Білий оцет

Оцет - ще один простий спосіб. Змішайте білий оцет з водою у рівних пропорціях. Нанесіть розчин на тканину кросівок і залиште на пів години. Оцет проникає глибоко у волокна, виводить плями та одночасно усуває неприємні запахи.

Після цього обов’язково добре прополощіть взуття та залиште висихати при кімнатній температурі в провітрюваному приміщенні, але без доступу сонця.

Зубна паста

Для цього способу знадобиться звичайна біла зубна паста без абразивних частинок і барвників. Нанесіть її на вологу тканину і коловими рухами втирайте у пожовклі місця за допомогою старої зубної щітки.

Залиште пасту на 10-15 хвилин, потім повторно обробіть щіткою і змийте залишки прохолодною водою. Цей метод також добре працює для очищення підошви - вона знову стане білою та охайною.

Як попередити появу жовтих плям

Профілактика - найкращий метод збереження білосніжних кросівок. Щоб уникнути проблем після прання: