Использование этой кнопки в стиралке поможет сэкономить кучу денег: в чем секрет

В условиях постоянного роста цен на электроэнергию украинцы ищут практические способы уменьшить расходы без потери комфорта. Один из таких способов - прямо у вас дома, и он касается обычной стиральной машины.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express объясняет, какой режим стирки будет максимально экономным.

Какую кнопку нажать на стиралке для экономии денег

По словам эксперта по бытовой технике Райана Адамса, большинство людей даже не догадываются, насколько эффективным может быть еще одно действие после стирки. Речь идет о дополнительном цикле отжима перед тем, как вы отправляете белье в сушилку.

Такой простой шаг позволяет сократить продолжительность сушки и, соответственно, снизить расход электроэнергии. Чем меньше влаги останется в вещах, тем меньше энергии требуется на их полное высушивание. А это может выливаться в реальную экономию - от сотен до тысяч гривен ежегодно.

Почему дополнительный отжим - это разумное решение

Большинство пользователей просто вынимают влажное белье из стиральной машины и сразу перекладывают его в сушилку. Но это приводит к лишней нагрузке на прибор и более долгой работе, а значит - к более высоким затратам.

Если же запустить еще один короткий цикл отжима, вещи станут значительно суше. Это не только сэкономит энергию, но и улучшит циркуляцию воздуха внутри сушилки.

Кроме того, вещи будут менее смятыми и лучше высушенными. Такая простая привычка уменьшает износ техники и сокращает время каждого цикла. Эксперт отмечает, что это безопасный и очень эффективный способ сделать быт более экономным.

Еще один короткий цикл отжима может сохранить вам много денег (фото: Freepik.com)

Самые распространенные ошибки во время стирки

Кроме отсутствия дополнительного отжима, многие пользователи допускают другие ошибки, которые ведут к перерасходу.

Перегрузка барабана, когда большие вещи, такие как полотенца и постель, кладутся вместе. Это может привести к механическому повреждению техники или ее перегреву.

Еще одна типичная ошибка - забытые в карманах мелкие предметы, которые легко ломают барабан или забивают насос.

Важно регулярно чистить ворсовый фильтр в сушилке: загрязнения снижают эффективность сушки и могут стать причиной пожара.

Чрезмерное использование стирального средства также вредит и технике, и кошельку.

Правильный подход к стирке продлевает жизнь машины и экономит ресурсы.

Бытовые привычки, которые действительно работают

Настоящая экономия начинается с мелочей, которые легко сделать частью рутины.

Дополнительный отжим, регулярная чистка фильтров и внимательность при загрузке вещей не требуют больших усилий. Эти привычки помогают уменьшить расход электроэнергии, снизить риски поломки и обеспечить стабильную работу техники.

Стиральная машина - это не просто удобство, но и источник потенциальной экономии, если использовать ее разумно. Кроме того, подобный подход делает дом более экологичным.