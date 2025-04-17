Виконуйте ці дві вправи, щоб назавжди забути про біль у колінах

Боротьба з травмами коліна або постійним болем у коліні може зробити щоденні завдання неймовірно складними. Щоб подолати цей дискомфорт, варто виконувати два простих рухи, спрямованих на заспокоєння болю в колінах.

Присідання на одній нозі

За словами експерта, коли ви робите присідання з однією ногою, переконайтеся, що ви максимально навантажуєте м’язи сідниць і відводите стегна назад, ніби ви збираєтеся сісти на стілець, а потім знову піднятися.

Спочатку можна почати з допоміжного присідання на одній нозі, піднявши передню ногу та просто поставивши п’яту на землю, коли ви опускаєтесь і піднімаєтесь. Покладіть руку на сідницю, щоб переконатися, що ви повертаєте стегна назад.

Присідання з палицею біля спини

У другій вправі експерт перевагу використанню палиці для ефективного націлювання на сідничний м’яз.

Варто прикласти палицю до спини і тримати двома руками. Це може бути як ключка для гольфу, тростина чи все, що у вас є вдома.

Вона підкреслила важливість підтримки контакту з палицею в трьох точках під час руху. Перша точка - це голова, друга - середина спини, а третя точка - куприк.

Забезпечивши правильне розміщення палиці, потрібно робити нахили тулубом вперед.

Що призводить до болю в колінах

Біль у колінах може виникати з різних причин - від гострих травм до хронічних захворювань. Основні причини болю в колінах: