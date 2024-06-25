Тренер назвала популярні вправи, які сильно шкодять колінам (відео)

Не всі вправи корисні для здоров'я. Варто знати, які з них можуть сильно нашкодити колінам, що в майбутньому призведе до витрачання грошей на лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Які вправи шкодять колінам

Багато дівчаток навіть не усвідомлюють, що вже зараз руйнують свої суглоби, починаючи із неправильної пози для сидіння і закінчуючи тренуваннями.

Перехресні випади

У вправі йде велике навантаження на зовнішню частину коліна. А це може призвести до зношування хрящів і навіть розвитку артриту.

Тренер радить заміни на звичайні випади.

Перехресні випади шкодять (кадр з відео)

Присідання на носках

В таких вправах збільшується тиск на передню частину стопи та коліна, що може призвести до травми.

Краще робити присідання з широкою поставкою ніг, не відриваючи п'яти від підлоги.

Присідання на носках (фото: кадр з відео)

Як зберегти здоров'я колін

Уляна Вернер радить обирати взуття з підтримкою стопи і амортизацією, щоб зменшити вплив ударів на колінні суглоби.

Також потрібно добре розігріватися перед тренуванням, щоб зменшити ризик виникнення травм.

До того ж варто повільно збільшувати інтенсивність і об'єм тренування.

Виконуйте вправи для підтримки м'язів стегна - вони допоможуть забезпечити стабільність колінних суглобів.

Варто також давати м'язам час відпочити та відновитись після тренувань.