Выполняйте эти два упражнения, чтобы навсегда забыть о боли в коленях

Боль в колене может возникнуть внезапно - во время утренней пробежки, после длительной прогулки или даже во время сидения. Однако есть простое решение: всего два упражнения, которые помогут укрепить мышцы и суставы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского физиотерапевта Лизы Митро.
Борьба с травмами колена или постоянной болью в колене может сделать ежедневные задачи невероятно сложными. Чтобы преодолеть этот дискомфорт, стоит выполнять два простых движения, направленных на успокоение боли в коленях.
По словам эксперта, когда вы делаете приседания с одной ногой, убедитесь, что вы максимально нагружаете мышцы ягодиц и отводите бедра назад, будто вы собираетесь сесть на стул, а затем снова подняться.
Сначала можно начать с вспомогательного приседания на одной ноге, подняв переднюю ногу и просто поставив пятку на землю, когда вы опускаетесь и поднимаетесь. Положите руку на ягодицу, чтобы убедиться, что вы возвращаете бедра назад.
Во втором упражнении эксперт предпочитает использовать палку для эффективного нацеливания на ягодичную мышцу.
Стоит приложить палку к спине и держать двумя руками. Это может быть как клюшка для гольфа, трость или все, что у вас есть дома.
Она подчеркнула важность поддержания контакта с палкой в трех точках во время движения. Первая точка - это голова, вторая - середина спины, а третья точка - копчик.
Обеспечив правильное размещение палки, нужно делать наклоны туловищем вперед.
Боль в коленях может возникать по разным причинам - от острых травм до хронических заболеваний. Основные причины боли в коленях:
@dr.lisa.dpt Make sure you also modify your activity if it’s painful. For a full rehab plan to address runners knee, go through the Knee rehab program designed for runners (linked in bio) #kneepain #runnersknee #pfps #kneepainrelief #kneepainexercise #kneerehabilitation #kneerehab #runningtips #runtok #marathontraining #runnersknee original sound - Dr. Lisa, Physical Therapist
Вас может заинтересовать