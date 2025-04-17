Выполняйте эти два упражнения, чтобы навсегда забыть о боли в коленях

Борьба с травмами колена или постоянной болью в колене может сделать ежедневные задачи невероятно сложными. Чтобы преодолеть этот дискомфорт, стоит выполнять два простых движения, направленных на успокоение боли в коленях.

Приседания на одной ноге

По словам эксперта, когда вы делаете приседания с одной ногой, убедитесь, что вы максимально нагружаете мышцы ягодиц и отводите бедра назад, будто вы собираетесь сесть на стул, а затем снова подняться.

Сначала можно начать с вспомогательного приседания на одной ноге, подняв переднюю ногу и просто поставив пятку на землю, когда вы опускаетесь и поднимаетесь. Положите руку на ягодицу, чтобы убедиться, что вы возвращаете бедра назад.

Приседания с палкой возле спины

Во втором упражнении эксперт предпочитает использовать палку для эффективного нацеливания на ягодичную мышцу.

Стоит приложить палку к спине и держать двумя руками. Это может быть как клюшка для гольфа, трость или все, что у вас есть дома.

Она подчеркнула важность поддержания контакта с палкой в трех точках во время движения. Первая точка - это голова, вторая - середина спины, а третья точка - копчик.

Обеспечив правильное размещение палки, нужно делать наклоны туловищем вперед.

Что приводит к боли в коленях

Боль в коленях может возникать по разным причинам - от острых травм до хронических заболеваний. Основные причины боли в коленях: