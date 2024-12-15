Експерти назвали дві поширені причини болю у спині та як уникнути цього

Біль у спині є поширеною проблемою і може виникати через надмірну вагу тіла та малорухливий спосіб життя. Експерти назвали способи, які допоможуть швидко полегшити стан та зняти біль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Підтримуйте здорову вагу

Схуднення є особливо важливим, якщо у вас надмірна вага або ожиріння для міцної спини без болю. Підтримка здорової ваги або втрата може допомогти полегшити або запобігти проблемам зі спиною, а також зменшити навантаження на суглоби.

Доктор медичних наук Рікі Сінгх розповів, що надмірна вага призводить до того, що м’язам доведеться працювати більше, щоб виконувати повсякденні завдання. Втрачаючи вагу, ви зменшуєте навантаження на спину.

Занадто велика вага може вплинути на вигин хребта. Зайва вага створює навантаження на спину. Спина може втратити свою належну опору і з часом розвинути неприродне викривлення хребта.

Поживна дієта важлива для підтримки здорової ваги та запобігання запаленням. Важливо пам'ятати, що найважливішим компонентом здоров’я хребта є профілактика, яка починається з належного ставлення до нашого тіла.

Регулярний спорт

Фізична активність також допомагає впоратися з болем у спині. Спорт може бути вашим найкращим вибором для запобігання та лікування хронічного болю в попереку.

"Прогуляйтеся або зробіть легку пробіжку. Високоінтенсивні інтервальні тренування зараз дуже модні, і це, безсумнівно, має певну користь. Але якщо це вам не подобається, просто знайдіть заняття, яке вам подобається, щоб підтримувати рух", - зазначив медик.

Важливо, через нестачу руху не лише атрофуються м'язи і виникають болі в спині: гіподинамія провокує також головний біль, проблеми зі сном, нервозність, швидку стомлюваність та ожиріння.

Сидяча або стояча робота часто є частою причиною проблем зі спиною у сучасних людей. У такому випадку страждають усі три основні відділи хребта: