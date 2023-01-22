Вікна "плачуть": який спосіб боротьби з конденсатом на склі може лише нашкодити

Йдеться про "вірусну" пораду із соцмереж покривати вікна рідиною для миття посуду, щоб на них не утворювався конденсат.

Однак британський експерт з дизайну ванних кімнат Еван Джонс застерігає, що подібний спосіб може зробити тільки гірше, та й потім вимагатиме дорогого ремонту.

Конденсат виникає, коли повітря всередині дому потрапляє на холодну поверхню шибки. Коли це насичене вологою тепле повітря стикається з холодною поверхнею, воно швидко остигає і виділяє вологу, яка на холодній поверхні перетворюється на рідкі краплі. Якщо просто "відмахуватися" від цього, конденсат може спричинити появу плісняви в будинку.

Порада з TikTok з додаванням рідини для миття посуду на вікна спрямована на запобігання утворенню крапель води на поверхні, що теоретично має не допустити утворення цвілі в приміщенні. Однак, це не зовсім так.

Експерт звертає увагу, що та волога, що могла б утворитися на вікнах, тепер йде в інше місце.

"Ця волога тепер буде вбиратися в пористі поверхні, такі як ваші стіни, стелі та віконні рами, що може призвести до появи плісняви у вашому будинку. Видалити плісняву зі стін складніше, ніж з ПВХ. Якщо пліснява дійсно з'явиться у ваших стінах, то її усунення може коштувати тисячі, і ви можете серйозно захворіти", - каже Джонс.

За словами фахівця, в той час, як вікна будуть чистими при використанні цього лайфхака, решта кімнати може "потекти".

"Якщо ви використовуєте рідину для миття вікон для запобігання утворенню конденсату, вам потрібно негайно припинити це, оскільки є кращі та безпечніші альтернативи, які не завдадуть шкоди вашому будинку або вашому здоров'ю", - сказав він.

Так, додає експерт, один із найкращих способів безпечного видалення вологи з ваших кімнат - це використання осушувача.

Крім того, не варто забувати, що для утворення цвілі в приміщенні "хорошими помічниками" є звички довго не провітрювати приміщення, рідко користуватися витяжкою, часто сушити вологі речі в кімнатах.