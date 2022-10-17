Ці прості способи допоможуть позбутися конденсату на вікнах за 5 хвилин

Конденсат на вікнах - актуальна проблема для багатьох власників приватних будинків і квартир. Особливо часто конденсація спостерігається на пластикових віконних конструкціях в холодні періоди року.

Як утворюється конденсат

Конденсат зазвичай виникає, коли є різниця температур. На скло, яке є холодною поверхнею, проникає волога, яка міститься в теплому повітрі будинку. Тому вікно виглядає запотівшим.

Потім з’являються краплі, що стікають по склу. Конденсат - досить поширене явище взимку, коли різниця температур всередині й зовні будинку значна.

Як позбутися такої проблеми

Осушувач повітря

Осушувач - це електричний пристрій, який знижує і підтримує рівень вологості повітря. Зазвичай використовуються у ванних кімнатах і на кухнях.

Просто поставте осушувач повітря перед вікном і залиште його увімкненим. Згодом він повинен поглинути конденсат, що накопичується між склом. Ці електричні пристрої доступні за ціною і можуть стати чудовим вирішення такої проблеми.

Використовуйте вологопоглинач

Вологопоглиначі - звичайні предмети побуту. Їх часто використовують, щоб позбутися від вогкості всередині будинку. Вони набагато дешевші, ніж осушувачі, але результати будуть не такими хорошими.

Розташуйте пристрій вздовж нижнього краю вікна. Можливо, доведеться повторити цей процес кілька разів, щоб повністю позбутися конденсату.

Обігрівач або фен

Такі пристрої є майже в кожному домі. Їх також можна використовувати для очищення конденсату.

Поставте обігрівач або фен біля вікна і залиште його включеним. Це вбере вологу між вікнами. Слід зазначити, що це лише короткострокове рішення.