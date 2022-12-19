Якою повинна бути температура вдома, щоб уникнути вологи та цвілі в кімнатах

Взимку багато приміщень страждають від вологи та цвілі. Після появи їх досить важко вивести та повернути поверхні до попереднього стану. Однак уникнути цієї неприємності можна, поставивши відповідну температуру в батареях.

Яка температура буде ідеальною

Коли температура різко падає до мінусової, на внутрішній стороні вікон і дверей може утворюватися конденсат. Менеджер із регіонального обслуговування будинків Стів Кокс пояснив, як утворюється конденсат, вогкість і цвіль.

"Конденсація виникає через низьку температуру на вулиці, реагуючи на високу температуру всередині будинку. Саме це й викликає утворення вологи в повітрі, або крапель води", - розповів він.

Це може спричинити підвищений рівень вологи, появу цвілі, а також призвести до розбухання дерев'яних підвіконь і підлоги. Тому важливо вжити профілактичних заходів, щоб забезпечити мінімальне утворення конденсату.

Уникнути вологи вдома можна за допомогою сталої температури в батареях (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

За словами експерта з питань енергетики Ави Келлі, одним зі способів уникнути цих проблем є встановлення термостата на певну температуру.

"Щоб провітрити будинок і запобігти появі конденсату та цвілі, ідеальна температура для віталень становить 20 градусів, 23 градуси - для ванної та дитячої кімнати та 16 градусів - для спальні та кухні", - сказала Ава

Також рекомендується, щоб температура у вашому домі не опускалася нижче 14 градусів.

Крім того, найкраще налаштувати нагрівання на довший період часу, але при нижчій температурі. Стрибки температури від дуже теплої до дуже холодної створюють ідеальні умови для утворення конденсату.

Як уникнути зайвої вологи в приміщеннях

Найкращий спосіб уникнути утворення конденсату - відкрити вентиляційні отвори у вікнах. Це дозволить волозі вийти з будівлі, що зменшить ймовірність появи конденсату.

Спробуйте відкрити їх на 15 хвилин вранці та 15 хвилин увечері, щоб увійшло достатньо свіжого повітря. За цей час велика кількість тепла не встигне вийти з приміщення.

Експерти також рядять перевірити, чи немає в конструкції житла протягів або місць, де вони можуть утворюватися. Виправити ситуацію допоможе захист дверей і вікон від протягів.