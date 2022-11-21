Цей дієвий спосіб допоможе швидко знизити вологості в будинку: зробіть це взимку

Проблема вологості часто проявляється при зміні температури. Зокрема, в холодний період опалення вдома стає незамінним. Однак, коли приміщення не провітрюється належним чином, то може виникнути конденсат на вікнах.

Взимку завжди важливо забезпечити хорошу вентиляцію в будинку, щоб знизити рівень вологості. Через відсутність вентиляції рівень кисню в кімнатах знижується (що викликає сонливість і втому), а вологість підвищується.

В результаті можуть виникати віруси та бактерії, які негативно впливають на здоров’я. А в будинку буде накопичуватись пил, а вологість призведе до появи цвілі.

Як правило, вогкість і цвіль з’являються на стінах, стелі, підлозі та на самих вікнах.

Як знизити вологість

Щоб позбутися від вогкості в будинку, необхідно, щоб вентиляція працювала справно. Варто якнайшвидше зняти усі штори та послабити вікна. Мало хто знає, але вікна мають вбудовану функцію вентиляції. Варто просто розташувати ручку на вікні перпендикулярно, під кутом 90° до стелі.

Також потрібно не нехтувати регулярним провітрюванням житлових кімнат хоча б кілька хвилин вранці та ввечері, щоб захистити своє здоров’я.

До того ж важливо активувати зимовий режим на вікнах: ця маленька хитрість полягає в регулюванні герметичності ущільнення, щоб запобігти надходженню занадто великої кількості свіжого повітря всередину.

Окрім того, можна використати рослини, які природним способом будуть контролювати вологість у будинку. Наскільки добре рослини будуть знижувати вологість - залежить від їхньої здатності поглинати росу, туман та іншу вологу через листя. Потім ця волога опускається до коріння.