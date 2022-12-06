Викликають рак і зайву вагу: 5 міфів про гормональні ліки, які треба знати кожному

Усі ми чули твердження про те, що наш настрій залежить від гормонів, а прийом ліків із цими речовинами стає причиною набору зайвої ваги.
Проте, чи справді це так, розповідаємо у матеріалі Styler.
Маса тіла може зростати не через прийом гормонів, а в результаті їхнього дисбалансу в організмі. Якщо правильно приймати гормони, вагу можна скинути.
Разом і з цим 5-7 жінок зі ста повніють більше ніж на 2 кг за рік при прийомі гормональних контрацептивів. Лікарі це пояснюють тим, що у деяких жінок при курсі таких ліків підвищується апетит. У цьому випадку призначають препарати з малим вмістом гормонів гестагенів.
Самі по собі гормони не є причиною раку. Але певні гормони сприяють розмноженню клітин, тому теоретично всі злоякісні пухлини гормонозумовленні. До гормонів, які стимулюють розростання тканин, відносять гормони росту, інсулін і інсуліноподібний фактор, пролактин, естрадіол, меланотропін, ліберіни.
Проте ряд досліджень показує, що прийом гормональних препаратів знижує ризик раку яєчників і ендометрію матки. А в період пременопаузи допомагає позбутись "гормональних збоїв", що теж є профілактикою раку.
Гормональні збої можуть призвести до появи вусів у жінки. Але це відбувається не через прийом ліків, а через те, що в її організмі забагато чоловічого гормону тестостерону.
Найпоширеніша проблема надмірної появи волосся у жінок - полікістоз яєчників. Тоді в організмі низький рівень естрогену, а тому його треба додавати у вигляді препаратів.
Поширена думка, що мелатонін виробляється у сні. Насправді він синтезується у цілковитій темряві. Будь-яке світло, навіть приглушене, знижує вироблення гормону, що впливає на здоров'я і красу.
Приймати мелатонін у вигляді препарату без показань лікарі не радять. Безконтрольний прийом може вплинути на процеси овуляції, тиск, рівень цукру в крові.
Краще налагодити режим сну. Якщо ж ви змушені працювати вночі, то зробіть по тьмяне освітлення.
У більшості випадків поганий настрій, плаксивість і емоційне збудження у здорових жінок не пов'язане з гормональними сплесками і передменструальним періодом. Лише в 1-5 жінок зі ста такі перепади у поведінці викликані гормонами.
У людей із серйозними недугами може виникати емоційна нестійкість через гормони. Хворі на діабет можуть бути дратівливими через підвищений рівень адреналіну.
Нещодавно ми розповідали про те, який український овоч дієтологи називають суперфудом.
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