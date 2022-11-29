Ось як мандарини впливають на організм: ми про це навіть не підозрювали!

Мандарини особливо популярні взимку, бо завдяки високому вмісту вітаміну С допомагають боротися з вірусами і простудами. Але разом із корисними ефектами на організм, вони можуть і нашкодити.

Про те, кому варто відмовитись від найпопулярнішого зимового фрукта, розповідаємо у матеріалі Styler.

Яку шкоду можуть завдати мандарини

Мандарини сильно підвищують кислотність і цим подразнюють слизову оболонку кишківника та шлунка. Навіть кілька плодів можуть завдати серйозної шкоди організму.

Мандарини не радять споживати людям, що схильні до алергій. Скибка фрукта здатна викликати висипання на тілі, головний біль, свербіж, набряк гортані з задухою.

Також лікарі рекомендують з обережністю вводити мандарини у раціон дітям. Це можна робити у віці від 1 року. Як виникають реакції - почервоніння шкіри чи свербіж, то наступні 2-3 роки варто не давати цей фрукт.

Кому не можна їсти цей цитрус