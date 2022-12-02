Дієтолог назвала овоч-український суперфуд: є у кожного

Ми звикли вважати, що саме заморські овочі та фрукти є найбагатшими на корисні речовини. Тому готові віддавати пів сотні гривень за одне авокадо чи переплачувати за кіноа, яке, до речі, за корисністю майже дорівнює гречці.

Про те, який український овоч можна назвати суперфудом, розповіла лікар-дієтолог Галина Сеник.

Який український овоч найкорисніший

"Я часто чую, що здорове харчування дороге чи не доступне. Вирішила розповісти про українські продукти, щоб люди більше знали та цінили те, що доступне нам", - заявила експертка.

Українським суперфудом дієтолог називає буряк.

"Овоч має низький рівень вуглеводів, тому ніяк не впливає на цукор у крові. Також в буряка високий вміст клітковини, багато фолієвої кислоти, заліза, вітаміну С і марганцю", - написала лікарка.

Також зазначає, що буряк може знизити артеріальний тиск на 3-10 мм. рт. ст протягом декількох годин. Також він підвищує рівень гемоглобіну та збільшує витривалість до фізичних навантажень.

З якими продуктами найкраще поєднувати буряк

Буряк чудово розкриває смак із м'якими сирами: козячим або фетою. Це одне з найкращих поєднань для ситного салату. Страву можна доповнювати зеленню, свіжими або запеченими яблуками.

Найкраще такі салати заправляти оливковою олією чи бальзамічним оцтом.

Добре поєднується буряк із м'ясними та рибними стравами. Найкраще його подавати до них у запеченому вигляді.

З чим не варто подавати буряк

Не варто заправляти буряк часником і майонезом одночасно. Якщо таки не можете відмовитись від майонезу, то зробіть домашній - такий буде кориснішим.

Щодо часнику, то одні джерела стверджують, що він підсилює властивості буряка і разом вони утворюють вітамінну бомбу, яка дуже корисна для організму.

Інші заявляють, що це велике навантаження на шлунково-кишковий тракт і серце.

У будь-якому разі вводьте цей суперпродукт у раціон, оскільки він дешевий і корисний.