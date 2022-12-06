Вызывают рак и лишний вес: 5 мифов о гормональных лекарствах, которые нужно знать каждому

Появляется ли лишний вес от приема гормонов

Масса тела может возрастать не из-за приема гормонов, а в результате их дисбаланса в организме. Если правильно принимать гормоны, вес можно сбросить.

Вместе с этим 5-7 женщин из ста полнеют более чем на 2 кг в год при приеме гормональных контрацептивов. Врачи это объясняют тем, что у некоторых женщин при курсе такого лекарства повышается аппетит. В этом случае назначают препараты с малым содержанием гестагенных гормонов.

Гормоны вызывают рак

Сами по себе гормоны не являются причиной рака. Но определенные гормоны способствуют размножению клеток, поэтому теоретически все злокачественные опухоли гормонообусловлены. К гормонам, стимулирующим разрастание тканей, относят гормоны роста, инсулин и инсулиноподобный фактор, пролактин, эстрадиол, меланотропин, либерины.

Однако ряд исследований показывает, что прием гормональных препаратов снижает риск рака яичников и эндометрия матки. А в период пременопаузы помогает избавиться от "гормональных сбоев", что тоже является профилактикой рака.

От приема гормонов у женщин растут усы

Гормональные сбои могут привести к появлению усов у женщины. Но это происходит не из-за приема лекарства, а из-за того, что в ее организме многовато мужского гормона тестостерона.

Самая распространенная проблема чрезмерного появления волос у женщин - поликистоз яичников. Тогда в организме низкий уровень эстрогена, поэтому его нужно добавлять в виде препаратов.

Мелатонин можно использовать как снотворное

Распространено мнение, что мелатонин производится во сне. На самом деле он синтезируется в полной темноте. Любой свет, даже приглушенный, снижает выработку гормона, влияющего на здоровье и красоту.

Принимать мелатонин в виде препарата без показаний врачи не рекомендуют. Бесконтрольный прием может повлиять на процессы овуляции, давление, уровень сахара в крови.

Лучше настроить режим сна. Если же вы вынуждены работать ночью, то сделайте тусклое освещение.

Гормоны оказывают значительное влияние на настроение здорового человека

В большинстве случаев плохое настроение, плаксивость и эмоциональное возбуждение у здоровых женщин не связано с гормональными всплесками и предменструальным периодом. Лишь у 1-5 женщин из ста такие перепады в поведении вызваны гормонами.

У людей с серьезными недугами может возникать эмоциональная неустойчивость из-за гормонов. Больные диабетом могут быть раздражительными из-за повышенного уровня адреналина.