Викиньте, щоб не отруїтися: які продукти утилізувати після відключення холодильника

Під час віялових відключень світла харчові продукти в холодильнику можуть швидко псуватися і ставати небезпечними для здоров'я. Тож деякі з них краще викинути, щоб не витрачатися потім на ліки.

Про це розповіла в Instagram Ірина Платонова.

Після відключення електроенергії холодильник триматиме холод упродовж чотирьох годин. Щоб не скоротити цей час, двері холодильника мають бути щільно зачиненими. Тож не варто зайвий раз заглядати до нього.

Після чотирьох годин без світла утилізуйте продукти тваринного походження: яйця, м'ясо, молочні продукти, рибу і морепродукти.

Ніколи не пробуйте на смак, чи зіпсувалися продукти. Якщо сумніваєтеся, чи зіпсувався продукт, викиньте його.

Готові продукти після приготування можна зберігати без холодильника не більше двох годин.

Скільки часу безпечно зберігати продукти у холодильнику при температурі менше 5 градусів: