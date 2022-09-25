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А ви знали, навіщо "ці штуки" на вашому холодильнику? Зніміть їх і це спростить ваше життя

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Неділя 25 вересня 2022 15:40
А ви знали, навіщо "ці штуки" на вашому холодильнику? Зніміть їх і це спростить ваше життя Фото: Секретні штучки холодильника (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У кожному холодильнику є такі "штучки", про функцію яких ви можете не здогадуватися. Вони розташовані на верхній частині домашнього рефрижератора.

Дивіться нижче в нашому матеріалі, як можна спростити життя за допомогою холодильника.

Ви купили новий холодильник, радієте помічнику, але є один нюанс. У вашій кухні його можна поставити лише так, що двері будуть відчинятися незручно для вас.

Звісно, до такого можна звикнути, але навіщо?

Секретна "штучка", про яку ви можете не знати

Зверху на холодильнику, там де ми часто збираємо пил і непотріб, є така непримітна пластикова планка.

Якщо її зняти (так, вона знімається), там будуть два отвори, а на дверцятах холодильника - ще один закритий отвір.

А ви знали, навіщо &quot;ці штуки&quot; на вашому холодильнику? Зніміть їх і це спростить ваше життя

Аналогічні отвори є на кріпленні дверей холодильника. Якщо це кріплення зняти, двері холодильника можна переставити так, що вам стане значно зручніше їх відкривати, діставати й ставити продукти.

А ви знали, навіщо &quot;ці штуки&quot; на вашому холодильнику? Зніміть їх і це спростить ваше життя

Впевнені, це значно спростить ваше життя!

Раніше ми писали, що станеться, якщо часто ставити теплу їжу в холодильник.

Також читайте, навіщо покласти рулон туалетного паперу до холодильника.

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