Выбросьте, чтобы не отравиться: какие продукты утилизировать после отключения холодильника
При веерных отключениях света пищевые продукты в холодильнике могут быстро портиться и становиться опасными для здоровья. Поэтому некоторые из них лучше выбросить, чтобы не тратиться потом на лекарства.
Об этом рассказала в Instagram Ирина Платонова.
После отключения электроэнергии холодильник будет держать холод в течение четырех часов. Чтобы не сократить это время, дверь холодильника должна быть плотно закрыта. Так что не стоит лишний раз заглядывать в него.
После четырех часов без света утилизируйте продукты животного происхождения: яйца, мясо, молочные продукты, рыбу и морепродукты.
Никогда не пробуйте на вкус, испортились ли продукты. Если сомневаетесь, испортился ли продукт, выбросьте его.
Готовые продукты после приготовления можно хранить без холодильника не больше двух часов.
Сколько времени безопасно хранить продукты в холодильнике при температуре менее 5 градусов:
- Салат (из курицы, яиц, тунца) – 3-4 дня
- Хот-доги – 1 неделя
- Обед мясной – 3-5 дней, в закрытом пакете – 1 неделя
- Колбаса вареная – 1 неделя
- Бекон – 1 неделя
- Колбаса сырая – 1-2 дня
- Фарш – 1-2 дня
- Мясо (стейки, отбивные) – 3-5 дней
- Супы и рагу – 3-4 дня
- Пицца – 3-4 дня
- Яйца вареные вкрутую – 1 неделя.
- Сырые яйца в скорлупе – 3-5 недель.
- Запеканки с яйцами – 3-4 дня
Ранее мы писали, какой молочный продукт признан самым полезным. Его нужно употреблять каждый день.
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