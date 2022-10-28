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Цей молочний продукт визнано найкориснішим. Вживайте щодня і побачите зміни

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П'ятниця 28 жовтня 2022 10:40
Цей молочний продукт визнано найкориснішим. Вживайте щодня і побачите зміни Фото: Який молочний продукт є найкориснішим (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Молочні продукти мають багато корисних властивостей, особливо для дітей. Але є серед них і лідери за поживністю.

Який саме молочний продукти визнано найкориснішим, розповіла дієтолог Зюлял Ялчин, пише Milliyet.

Перемогу отримує кефір!

За словами лікаря, кефір містить усі поживні речовини молока, а його харчова цінність надзвичайно висока. Він дуже багатий мінералами та незамінними амінокислотами, особливо фосфором і кальцієм.

Чому кефір такий корисний

Мікроорганізми в кефірі полегшують травлення, вносячи зміни в лактозу і білок. Людям, чутливим до лактози, також можна вживати кефір, оскільки вміст лактози в кефірі знижений.

Дієтолог впевнена, що кефір займає перше місце серед пробіотичних продуктів. Він важливий для захисту кишкової флори, синтезу певних поживних речовин, антиканцерогенної дії, зниження непереносимості лактози та зниження рівня холестерину в крові.

Терапевтичні властивості кефіру показані при таких захворюваннях, як виразка, високий кров'яний тиск, жовчні розлади, нервові розлади, екзема, бронхіт і астма.

Завдяки великій кількості органічних кислот кефір перешкоджає біосинтезу холестерину, має велике значення для захисту печінки, синтезу нуклеїнових кислот і отримання користі від білків.

Кому треба вживати продукт

Оскільки він містить поживні речовини та має багато позитивних впливів на здоров’я, діти, дорослі, вагітні жінки, годуючі матері та люди похилого віку можуть споживати його щодня.

Зробіть кефір вдома і побалуйте дітей, додавши до нього трохи фруктів і ягід.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський попередив про наслідки вживання молочного.

Також читайте про найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння.

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