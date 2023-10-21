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Не викидайте вчорашнє пюре: ось як з нього приготувати смачні млинці

Як приготувати млинці з картопляного пюре (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Напевно, кожному знайома ситуація, коли після вчорашньої вечері або обіду залишилося картопляне пюре. Однак, його не варто викидати, адже з нього можна приготувати смачні млинці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Такі млинці чудово підійдуть для сніданку та сподобається всім членам сім’ї без винятку.

Список інгредієнтів на 4 порції

Для приготування млинці по-англійськи, знадобляться такі продукти:

  • картопляне пюре - 300 г
  • борошно пшеничне - 3.5 ст. л
  • розпушувач - 0.5 ч. л
  • сода харчова - 0.5 ч. л
  • яйця курячі - 2 шт
  • молоко 2,8% - 4.5 ст. л
  • цибуля ріпчаста - 0.5 шт
  • масло вершкове - 73%
  • рослинна олія, сіль, перець запашний мелений - до свого смаку

Спосіб приготування

Пюре, борошно, розпушувач змішайте у великій мисці із содою. Далі збийте яйця із молоком, цибулю наріжте, посоліть та поперчіть. Все змішайте з картопляною сумішшю.

Після цього розігрійте рослинну олію та трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні, а духовку розігрійте до 120-130 градусів.

Отриману суміш ложкою налийте на сковорідку і розподіляйте. Готуйте його з обох боків до золотистого кольору.

В кінці готовий млинець перекладіть на деко і відправте в духовку. Важливо, аби перед подачею картопляні млинці були теплими.

Млинці по-англійськи (фото: shuba.life)

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