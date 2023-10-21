Не выбрасывайте вчерашнее пюре: вот как из него приготовить вкусные блинчики

Наверное, каждому знакома ситуация, когда после вчерашнего ужина или обеда осталось картофельное пюре. Однако его не стоит выбрасывать, ведь из него можно приготовить вкусные блинчики.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Такие блинчики прекрасно подойдут для завтрака и понравятся всем членам семьи без исключения.
Для приготовления блинчики по-английски, понадобятся следующие продукты:
Пюре, муку, разрыхлитель смешайте в большой миске с содой. Далее взбейте яйца с молоком, нарежьте лук, посолите и поперчите. Все смешайте с картофельной смесью.
После этого разогрейте растительное масло и немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне, а духовку разогрейте до 120-130 градусов.
Получившуюся смесь ложкой налейте на сковородку и распределяйте. Готовьте его с обеих сторон до золотистого цвета.
В конце готовый блинчик переложите на противень и отправьте в духовку. Важно, чтобы перед подачей картофельные блинчики были теплыми.
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