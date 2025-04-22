Не викидайте яєчні лотки : 6 способів, які "зроблять революцію" на городі

Лотки для яєць зазвичай викидаються, і ніхто не збирається їх повторно використовувати. Однак існує кілька цікавих і дуже ефективних способів застосувати порожні лотки з-під яєць у саду та на дачі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про цікаві та корисні способи використати лотки для яєць на городі.

Захист для томатів

Для захисту томатів від інфекцій та пошкоджень через вологу, паперові лотки з-під яєць можуть стати на допомогу. Вони утримують вологу в ґрунті, що зменшує частоту поливу та допомагає уникнути забруднення плодів.

Лотки також утворюють захисний бар'єр, що допомагає запобігти контакту томатів з землею. Це корисно для низькорослих детермінантних сортів, у яких нижні листки розташовані занадто близько до землі. Застосування лотків дозволяє значно знизити ризик захворювань і розвитку бур’янів.

Трафарет для посіву

Паперові лотки з-під яєць є чудовими трафаретами для рівного посіву насіння в саду. Вони дозволяють забезпечити оптимальну відстань між рослинами, що допомагає уникнути їхнього переплетення та затінення.

Кожне насіння можна посадити в окремий відсік лотка, що спрощує процес посадки. Лоток можна просто наповнити ґрунтом, висіяти насіння та перевернути на грядку. Для досягнення найкращих результатів ґрунт слід підготувати заздалегідь, перекопавши його та додавши перегній.

Так легко зробити акуратну розмітку для посіву (фото: скриншот youtube.com/@gerine34)

Город на підвіконні

Лотки для яєць можуть бути чудовим інструментом для створення міні-огородів на підвіконні. Вони ідеально підходять для вирощування зелені, такої як цибуля, базилік або руккола. Лотки легко заповнюються ґрунтом, а для дренажу варто зробити отвори внизу.

Такі грядки можна помістити в глибокі піддони, щоб зібрана вода не затоплювала ґрунт. Це ідеальний спосіб мати свіжу зелень навіть взимку, адже лотки можна розташувати на сонячному місці для кращого освітлення.

Лотки для вирощування редису

Лотки з-під яєць є ідеальними контейнерами для вирощування редису. Ці рослини чудово адаптуються до обмежених умов, і лотки зручні для пересування та зміни місця розташування. Коли насіння виросте, можна перенести розсаду на грядку, не пошкодивши кореневу систему.

Завдяки цьому методу також легше контролювати рівень вологості та захищати рослини від бур’янів. Потрібно лише відрізати дно лотка і використовувати піддон для поливу.

Форма лотків наче створена для вирощування рослин (фото: скриншот youtube.com/@gerine34)

Вирощування чистої полуниці

Використання лотків для вирощування полуниці є ще одним практичним методом. Лотки запобігають контакту ягід з ґрунтом, що робить їх чистими і менше схильними до хвороб. Полуниця в лотках залишається захищеною від шкідників, таких як слизняки, та зберігає свій привабливий вигляд.

Важливо додавати до лотків компост і добрива, щоб забезпечити рослинам необхідні поживні речовини. Дренаж також є важливим для того, щоб вода не застоювалася та не призводила до загнивання ягід.

Створення теплих грядок

Теплі грядки є необхідні для захисту коренів рослин від морозів. Для їх створення можна використовувати картонні лотки з-під яєць. Лотки розташовують на підготовленій ділянці, а зверху додають гній, листя та інші рослинні відходи.

Далі покладають шар родючого ґрунту та поливають його гарячою водою. Така гряда буде зберігати тепло, що не дасть кореням замерзнути, і підходить для вирощування різних рослин, навіть у холодну пору року.