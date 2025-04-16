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Виростуть за півтора місяці. 6 ранніх овочів, які вже зараз треба посадити на городі

Середа 16 квітня 2025 11:08
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Виростуть за півтора місяці. 6 ранніх овочів, які вже зараз треба посадити на городі Які весняні овочі швидко ростуть (фото: Pexels.com)
Автор: Фелікс Коркін

Ранні овочі можна садити навіть у перші теплі дні весни, але важливо вибрати правильні рослини. Вони швидко ростуть і не потребують тривалого очікування до збору врожаю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість овочів, які чудово підходять для раннього посіву вже в квітні.

Редис

Редис є одним із найшвидших овочів для посіву. Від моменту посадки до збору врожаю проходить всього 4-6 тижнів. Він дуже любить прохолоду, тому висаджувати його краще у квітні. Для редиски потрібно створити пухкий ґрунт, забезпечити доступ до сонця та регулярний полив. Її можна їсти як коренеплоди, так і листя, яке має ніжний смак.

Салат

Салат - це не лише смачно, але й корисно. Листя дозріває за 5-8 тижнів, в залежності від сорту. Найшвидше ростуть листкові сорти, а ромен і качанні потребують трохи більше часу. Салат легко переносить прохолоду, але потрібно остерігатися сильних морозів. Висівати його бажано на сонячних ділянках і не заглиблювати насіння занадто глибоко в землю.

Шпинат

Шпинат є чудовим вибором для початку весняного сезону. Він росте швидко і добре переносить прохолоду. Перший урожай можна отримати через 5-7 тижнів після посіву. Висівати його можна як рядами, так і розсипом. Важливо збирати шпинат до початку спеки, оскільки в теплі його листя стає гірким.
Виростуть за півтора місяці. 6 ранніх овочів, які вже зараз треба посадити на городіБагато весняних овочів можуть вирости вже за місяць-півтора (фото: Freepik.com)

Рукола

Рукола - це ще одна культура, яка виростає швидко. Перший урожай можна збирати вже через 3-4 тижні після посіву. Рукола добре витримує як весняну прохолоду, так і літню спеку. Висівайте її поверхнево, а смак листя стане більш гострим з часом. Щоб мати свіжу руколу протягом всього сезону, сійте її кожні два тижні.

Кале

Кале (листова капуста) - це овоч, який не тільки смачний, а й дуже корисний. Листя стає солодшим після холодів, тому рання посадка забезпечить вам найкращий урожай. Вона добре перезимовує в м’якому кліматі, тому її можна садити навіть восени. Кале можна вирощувати як з насіння, так і з розсади, і зрізати її можна як окремі листки, так і всю рослину.

Ріпа

Ріпа, хоча й вважалася забутим овочем, зараз знову набирає популярність. Вона дає два види врожаю - корінь та листя, і обидва є їстівними. Ранні сорти ріпи можуть дозрівати за 6-8 тижнів. Молоді плоди ріпи мають м'який, ніжний смак, і вони чудово підходять для споживання сирими. Особливо смачні японські сорти ріпи, які достигають швидше за інші.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Real Simple, Bob Vila, Southern Living.

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