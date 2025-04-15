При якій температурі можна сіяти редис: не зробіть фатальну помилку

Редис - один із найперших овочів, який висівають у відкритий ґрунт навесні. Однак занадто ранній посів або помилки в догляді можуть призвести до поганого проростання або появи стрілок.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як зорієнтуватися на погоду при посадці редиски.

Коли сіяти редис навесні

Редис можна сіяти вже з кінця березня, але найкращий період - квітень, коли земля достатньо прогріється. Перша ознака готовності ґрунту - він легко розпушується і не липне до інструментів.

Температура ґрунту має бути не нижче +2°С, а повітря - стабільно триматися в межах +15…+20°С. Хоча редис і витримує короткочасні заморозки до -4°С, це може уповільнити його розвиток.

Погода в квітні мінлива, тому краще орієнтуватися на стан ґрунту, а не лише на календар. Для швидших сходів можна проростити насіння - достатньо загорнути його у вологу серветку на 2-3 дні. Найкраще обирати ранньостиглі сорти, які швидко дозрівають і не схильні до стрілкування.

Як правильно садити редис у відкритий ґрунт

Перед посівом ділянку потрібно очистити від бур’янів, розпушити й добре зволожити. Рекомендується пролити грядку гарячою водою - це прогріє землю і знищить частину збудників хвороб.

У ґрунті роблять борозенки глибиною близько 3 см, з відстанню 10-12 см між рядами. Насіння висівають з інтервалом 5 см і присипають сухим ґрунтом. Після цього грядки накривають агроволокном або плівкою, щоб утримати тепло й вологу.

Коли з’являться сходи, редис проріджують, залишаючи по 4-5 см між рослинами. Поливати редис потрібно регулярно - вранці або ввечері, особливо у суху погоду.

Редис не любить заморозків (фото: Freepik.com)

Як не зіпсувати врожай редиски

Недостатній полив - одна з головних причин гіркого та тріснутого редису. Якщо вологи мало, рослина починає накопичувати гіркі речовини і погано розвивається. Надмірне загущення посівів також заважає нормальному росту - рослини починають витягуватись і можуть стрілкуватись.

Не варто сіяти редис у тіні або на надто важких ґрунтах - він потребує сонця і пухкої, легкої землі. Також не рекомендується вносити багато свіжого гною, бо це сприяє наростанню зеленої маси замість формування коренеплоду.

Щоб редис не перезрівав, потрібно регулярно збирати урожай, особливо ранніх сортів. Дотримуючись цих порад, можна зібрати перший хрумкий редис уже за 3-4 тижні після посіву.