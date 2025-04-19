Картоплі буде просто "море", але треба поспішати: як виростити два урожаї за сезон

Подвійний урожай картоплі за один сезон - не міф, а цілком досяжна мета. Щоб реалізувати цю ідею, важливо знати особливості сортів, терміни посадки та способи підготовки бульб.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як організувати вирощування двох урожаїв картоплі на городі за один сезон грамотно і без зайвих клопотів.

Як правильно обрати сорт і підготувати бульби

Для двох урожаїв на рік підходять лише ультраранні та ранні сорти з коротким вегетаційним періодом - до 75 днів. Обирайте районовані сорти, тобто ті, що добре ростуть саме у вашому регіоні, наприклад "Рів'єра", "Імпала", "Аріель", "Рокко".

Бульби мають бути пророщеними і озелененими, що пришвидшує появу сходів. Для пробудження всіх "вічок" можна зробити навколо бульби неглибокий надріз - так зване "врожайне кільце". Якщо часу обмаль, достатньо потримати картоплю на світлі 1-2 тижні - паростки з’являться самі. Чим більше пророслих "очей", тим кращий і рясніший буде врожай.

Як визначити терміни і посадити картоплю двічі

Першу посадку проводять навесні, коли ґрунт прогрівається до +8°C - це приблизно квітень. Щоб захистити сходи від можливих заморозків, їх підгортають або вкривають агроволокном.

Другу посадку здійснюють у червні або до середини липня - головне не зволікати. Для цього використовують молоді бульби з першого врожаю — вони мають бути зі шкіркою, що легко знімається.

Щоб стимулювати проростання, їх надрізають і обробляють розчином з регуляторами росту. Найкраще висаджувати в той самий день, коли зібрано перший урожай - це прискорить появу дружних сходів.

Два урожаї за сезон гарантовано забезпечать вас достатньою кількістю картоплі (фото: Pixabay.com)

Як підготувати грядки

Окрім бульб з першого врожаю, можна використовувати торішню картоплю того ж сорту - головне її правильно проростити. Це зручно, якщо перший урожай ще не зібраний або не підходить для посадки.

Ґрунт потрібно добре перекопати та внести органічні або мінеральні добрива. Органіка, зола або азофоска - чудовий вибір для підвищення родючості. Також важливо дотримуватись сівозміни: краще садити картоплю після зернових чи бобових культур. І не забувайте про полив - без нього другий урожай не вдасться.

Як підвищити врожайність другого збору

Щоб картопля дала максимум бульб, варто подбати про добриво ще до посадки. Популярна суміш - сечовина з деревною золою (1:5 на одну сотку), яку вносять перед перекопуванням. Під час посадки у лунки додають перегній, компост або мінеральні комплекси. Це дає бульбам потужний старт і формує здорову кореневу систему.

Регулярний полив, прополювання і підгортання додатково сприяють рясному врожаю. Якщо виконати всі поради, другий урожай буде не менш вдалим, ніж перший - а іноді навіть і більшим.